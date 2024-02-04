شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعمل الشاى الأخضر كعلاج لخفض الكولسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول كوب من الشاي الأخضر ليس مجرد طقوس مهدئة للجسم، ولكنه مليئًا بمجموعة من الفوائد الصحية، بصرف النظر عن تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك ومنع الأمراض المزمنة، إلا أن الشاي الأخضر يحتوي على بعض العناصر التي يمكنها مكافحة مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وفي التقرير التالى حسب موقع "healthsite"، نكتشف 7 فوائد يعمل من خلالها الشاي الأخضر على التخلص من الكوليسترول الضار.

مضادات الأكسدة

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، وهي قوية بما يكفي لتقليل أكسدة الكولسترول الضار LDL، اجعل الشاي الأخضر جزءًا من روتينك، وزد من تناولك لمضادات الأكسدة، واحمي الشرايين من تراكم الكوليسترول .

يخفض الكولسترول LDL الضار

هناك أدلة ثابتة تشير إلى أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار، حيث تتداخل مادة الكاتيكين الموجودة في هذا المشروب مع الطريقة التي تمتص بها أمعائنا الكوليسترول وتعزز إفرازه، مما يؤدي إلى انخفاض مستوياته.

ارتفاع الكولسترول HDL الصحى

هل تعلم أنه ليس كل الكوليسترول ضار؟ يعتبر كوليسترول HDL، المعروف باسم "الكولسترول الجيد"، عنصرًا محوريًا في إزالة الكولسترول الضار من الشرايينن يعمل شرب المزيد من الشاى الأخضر على زيادة الكولسترول الجيد في الدم.

تنظيم ضغط الدم

تساعد المركبات الموجودة في الشاي الأخضر على تسهيل الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم، مما يساعد في مراقبة ضغط الدم.

تقليل الالتهاب

الالتهاب المستمر هو السبب الرئيسي الذي يسبب الترسبات في شراييننا، تمتلك مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم.

يتحكم في الوزن

هل تحاول إدارة مستويات الكوليسترول لديك؟ أولاً، انتبه إلى زيادة وزنك، لأن الوزن الزائد يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ولهذا السبب من المهم إدارة وزنك.