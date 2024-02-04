صحة ورشاقة

صحتك بالدنيا.. طبيب يوضح أفضل طريقة لشرب الشاي بلبن "بتشربه ميزة ولا بربري".. 5 أخطاء تدمر بشرتك في الشتاء من التدفئة الزائدة للملابس الصوف.. ولماذا نصاب بالدوار والدوخة وكيف نتعامل معها عند حدوثها؟

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القاهرة - سامية سيد - قدم  ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، منها: بتشربه ميزة ولا بربرى.. طبيب يوضح أفضل طريقة لشرب الشاي بلبن، و من التدفئة الزائدة إلى ملابس الصوف.. 5 أخطاء تدمر بشرتك فى الشتاء، لماذا نصاب بالدوار والدوخة وكيف نتعامل معها عند حدوثها

بتشربه ميزة ولا بربرى.. طبيب يوضح أفضل طريقة لشرب الشاي بلبن

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من التدفئة الزائدة إلى ملابس الصوف.. 5 أخطاء تدمر بشرتك فى الشتاء

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لماذا نصاب بالدوار والدوخة وكيف نتعامل معها عند حدوثها

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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