شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك بالدنيا.. طبيب يوضح أفضل طريقة لشرب الشاي بلبن "بتشربه ميزة ولا بربري".. 5 أخطاء تدمر بشرتك في الشتاء من التدفئة الزائدة للملابس الصوف.. ولماذا نصاب بالدوار والدوخة وكيف نتعامل معها عند حدوثها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، منها: بتشربه ميزة ولا بربرى.. طبيب يوضح أفضل طريقة لشرب الشاي بلبن، و من التدفئة الزائدة إلى ملابس الصوف.. 5 أخطاء تدمر بشرتك فى الشتاء، لماذا نصاب بالدوار والدوخة وكيف نتعامل معها عند حدوثها بتشربه ميزة ولا بربرى.. طبيب يوضح أفضل طريقة لشرب الشاي بلبن من التدفئة الزائدة إلى ملابس الصوف.. 5 أخطاء تدمر بشرتك فى الشتاء لماذا نصاب بالدوار والدوخة وكيف نتعامل معها عند حدوثها أعراض مؤلمة في الفم قد تشير إلى إصابتك بالأنفلونزا اليوم العالمي للسرطان.. تعرف على أسباب المرض وطرق الوقاية علامات حساسية الأنسولين على الكبار والأطفال فيتامينات مهمة لنمو الشعر.. 5 أنواع يمكنها تقوية البصيلات ومنع التساقط ما تعودتش جسمك عليها.. التأثيرات الضارة لشرب مشروبات الطاقة يوميًا احذر رغبتك الشديدة فى تناول السكريات والبروتين تكشف إصابتك بهذه المشكلة

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