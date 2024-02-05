شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان المبيض.. 5 أعراض صامتة يجب أن تعرفها كل امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان المبيض، أحد أكثر الأورام النسائية شيوعًا، ويتطور غالبًا دون التسبب في أي أعراض ملحوظة في مراحله المبكرة، وهذا يعني إما أن المرض لا يظهر أي أعراض على الإطلاق أو أنها خفيفة جدًا وبالتالي لا يشتبه في كونها سرطانًا.

غالبًا ما يؤدي عدم وجود أعراض واضحة إلى تشخيص مرحلة متأخرة، غالبًا عندما يكون المرض في مرحلة متقدمة، وفقًا لموقع onlymyhealh

دعونا نلقي نظرة على خمسة من هذه الأعراض، وهي الأكثر شيوعًا مع سرطان المبيض ولكن غالبًا ما يتم التغاضي عنها بسبب طبيعتها الخفيفة:

الانتفاخ المستمر وجع بطن الشبع حتى بعد تناول وجبة خفيفة مشاكل بولية مثل كثرة التبول والألم والضغط في المثانة اضطرابات الحيض

هل يمكن الوقاية من سرطان المبيض؟

هناك ثلاثة أنواع من الوقاية من سرطان المبيض، والتي تشمل:

الوقاية البدائية: هي نوع من الوقاية حيث تقوم بتثقيف الناس حول عوامل الخطر للإصابة بالسرطان، ففي حالة سرطان المبيض، يمكن لعوامل مثل الوراثة وعادات نمط الحياة والتغيرات الهرمونية أن تساهم في تطور المرض، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر السمنة وتأخر الحمل والعلاجات الهرمونية من عوامل الخطر القابلة للتعديل.

الوقاية الأولية: هي نوع من الوقاية يشمل الأشخاص الذين طوروا عوامل خطر للإصابة بالسرطان ولكنهم لم يصابوا بالسرطان بعد، إجراء التغييرات الضرورية، مثل الحفاظ على وزن صحي، وتناول نظام غذائي متوازن ومضاد للالتهابات، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بالسرطان.

تتضمن الوقاية الثانوية: الخضوع لفحص السرطان السنوي، خاصة إذا كان عمر الشخص أكبر من 40 عامًا، وهذا يمكن أن يساعد في اكتشاف السرطان مبكرًا وتوفير العلاج الفعال للمريض.