شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.. كل ما تحتاج لمعرفته حول مضاعفاته عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة نمو عصبي تؤثر على كل من الأطفال والبالغين، ويمكن أن تظهر أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بطرق مختلفة، ما يؤثر على قدرة الفرد على التركيز والبقاء منظمًا والتحكم في السلوكيات المندفعة، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الأطفال، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

ويعد فهم هذه الأعراض أمرًا بالغ الأهمية في تحديد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وإدارته بشكل فعال.

أحد الأعراض المميزة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو عدم الانتباه، غالبًا ما يعاني الأفراد المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من أجل التركيز لفترات طويلة، ويواجهون صعوبة في إنهاء المهام، وقد يبدون غير منظمين.

ويحدث لهم تشتيت انتباه بسهولة ونسيان وقد يجدون صعوبة في الاستماع عندما يتحدث الآخرون إليهم، وقد يُظهر الأشخاص المصابون بهذه الحالة سلوكًا متململًا، ويواجهون صعوبة في الجلوس ساكنين، ويتحدثون بشكل مفرط، ويشعرون دائمًا بالحاجة إلى التحرك.

وقد يشعرون بالقلق الداخلي الذي يدفعهم إلى البحث عن النشاط والتحفيز المستمر، والاندفاع هو أيضًا سمة مميزة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وقد يتصرف الأفراد الذين يعانون من هذه الأعراض بسرعة دون النظر إلى العواقب المحتملة لأفعالهم، وقد يقاطعون الآخرين أثناء المحادثات، ويجدون صعوبة في انتظار دورهم، ويكافحون من أجل السيطرة على دوافعهم.

ويعد التعرف على هذه الأعراض هو الخطوة الأولى نحو البحث عن الدعم والتدخلات المناسبة للأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ومن الضروري أن نتذكر أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة معقدة ذات أعراض متنوعة، ويمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر، ويعد التقييم الشامل من أخصائي رعاية صحية مؤهل أمرًا بالغ الأهمية للحصول على تشخيص دقيق وخطة إدارة مخصصة.

في حين أن هذه الأعراض يمكن أن تمثل تحديات، فمن المهم التأكيد على أن الأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمتلكون أيضًا نقاط قوة ومواهب فريدة، ومع الدعم والفهم المناسبين، يمكنهم أن يزدهروا في مختلف جوانب الحياة، وإذا كنت تشك في أنك أو أي شخص تعرفه قد تعاني من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمن المستحسن طلب التوجيه من مقدم الرعاية الصحية.

من خلال فهم هذه الأعراض ومعالجتها، يمكن للأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن يعيشوا حياة ناجحة، مع الاستفادة من إبداعهم وطاقتهم ووجهات نظرهم الفريدة.