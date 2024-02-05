شكرا لقرائتكم خبر عن يمنحك بشرة مختلفة.. 5 أسباب تجعلك تتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فيتامين "ك" يلعب أدوارًا رئيسية وكبيرة فى النظام الصحى لجسم الإنسان، وتكمن أهميته فى الوقاية من أمراض الدم والسرطانات وتعزيزه لصحة القلب والعظام وغيرها من الفوائد العديدة، وامتد فيتامين "ك" ليشمل صحة البشرة.

ووفقًا لموقع "healthsite" فإن فيتامين "ك"، الذى تجده فى الأغلب بالخضراوات مثل البروكلي، والسبانخ، واللفت، واللفت، والكرنب والفاصوليا الخضراء، والكرنب، يمكنه أن يمنحك بشرة مختلفة، وهو ما يسرده الموقع فى النقاط التالية:

فوائد فيتامين ك للبشرة يعزز المرونة

يساعد فيتامين "ك" على إنتاج الكولاجين، وهو ضروري لمرونة الجلد وثباته ويمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على بشرة شابة مع تقدمك في السن.

يقلل من الندبات

الندوب هي جزء من بشرتنا ولكن إذا كنت ترغب في تقليلها، يمكنك إما تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ك" أو وضع المنتجات التي تحتوي على هذا المكون، يمكن أن يساعد فيتامين "ك" على شفاء بشرتك، وإذا قمت بتطبيقه موضعيًا، فيمكن أن يساعد في تلاشي الندبات.

يبطئ الشيخوخة

فيتامين "ك" رائع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ويريدون الحفاظ على بشرة شابة، فهو غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي ويمكن أن يقلل من مشاكل الالتهابات.

يقلل من الهالات السوداء

فيتامين "ك" يمكن أن يقلل من ظهور الهالات السوداء، فله خصائص مضادة للالتهابات تعمل لصالح بشرتك خاصة إذا كنت تعاني من الهالات والتعب تحت العينين.

يقلل من الأوردة العنكبوتية والكدمات

قد يعاني بعض الأشخاص من الأوردة العنكبوتية والكدمات التي تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، غالبًا ما تكون الأوردة العنكبوتية مرئية تحت الجلد وقد تبدو غير صحية.

يمكن لفيتامين "ك" أن يزيد من نظام الأوعية الدموية في الجلد ويقوي جدران الأوعية الدموية وبالتالي يزيل المشكلتين.