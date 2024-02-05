شكرا لقرائتكم خبر عن تفتح الشباك ولا تقفله.. اعرف طرق تهوية المنزل في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهوية المنزل باستمرار من أهم طرق الحفاظ على الصحة العامة والنظافة، لكن فى ظل الجو البارد نخاف من فتح النوافذ حتى لا نتعرض لـ "لفحة هواء" تصيبنا بنزلات البرد والأنفلونزا، فى هذا التقرير نتعرف على طرق تهوية المنزل فى الشتاء وهل يمكننا فتح الشباك أم نغلقه لحمايتنا نحن وأطفالنا من الإصابة بنزلة برد.

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن تهوية المنزل فى الشتاء يجب أن تكون تهوية نهارية لأن درجة الحرارة تكون أفضل بالنهار مقارنة بالليل الذى يكون فيه الهواء أكثر برودة.

وأوضح الحداد، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أننا يجب ألا نتقوقع فى غرفة واحدة حتى لا يزيد خطر انتقال العدوى، وإذا اضطررنا للجلوس فى مكان واحد إذا كان المكان ضيق ومغلق يمكننا فتح الشباك قليلاَ لدخول تيار بسيط من الهواء لتجديد هواء الغرفة.

وأشار إلى أنه قبل نزول طفلك للمدرسة فى الصباح يمكنك فتح شباك صغير حتى لا يتعرض لهواء بارد فى الشارع بشكل مفاجئ ، وحتى لا يتعرضوا لصدمة حرارية مباشرة من الجو الدافئ فى المنزل للجو البارد فى الشارع.

وعن فكرة ارتداء القبعات فى الشارع قال الدكتور أمجد الحداد أنها غير مستحبة، لأنه إذا ارتديتها ثم خلعتها قد تصاب بنزلة برد.

وأشار إلى أن الطريقة الصحيحة لارتدائها هى ارتدائها طوال اليوم وعدم خلعها مطلقاً، وعندما تصل إلى المنزل يجب أن ترتديها حتى تعتاد على درجة حرارة الغرفة ثم تخلعها أى بعد حوالي ساعة على الأقل من دخولك المنزل، وذلك لحمايتك من التعرض لتيار هواء يصيبك بنزلة برد.