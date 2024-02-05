تعرف على أنواع السرطان الخفية التى تتسلل إليك بدون أعراض واضحة

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القاهرة - سامية سيد - السرطان عبارة عن مجموعة معقدة ومتنوعة من الأمراض التي تتميز بالنمو غير المنضبط وانتشار الخلايا غير الطبيعية، في حين أن التقدم في الأبحاث الطبية والتكنولوجيا قد أدى إلى اكتشاف أنواع مختلفة من السرطان، فإن بعض الأنواع تظهر طبيعة خفية، ما يجعل من الصعب تشخيصها وعلاجها، في هذا التقرير نتعرف على بعض أنواع السرطان الخفية التي تتسلل إليك دون أعراض واضحة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أكثر أنواع السرطان الخفية التى تتسلل إليك بدون أعراض واضحة سرطان البنكرياس​

يُطلق على سرطان البنكرياس في كثير من الأحيان لقب "القاتل الصامت" بسبب أعراضه المبكرة الخفية أو عدم وجود علامات ملحوظة حتى تقدم المرض.

قد تشمل الأعراض آلامًا في البطن، وفقدان الوزن، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولكنها غالبًا ما تكون غير محددة ويمكن أن تعزى إلى حالات أخرى. ونتيجة لذلك، يتم تشخيص سرطان البنكرياس في كثير من الأحيان في مرحلة متقدمة، مما يقلل من خيارات العلاج ومعدلات البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

​سرطان الدماغ​

يمكن لأنواع معينة من سرطانات الدماغ، مثل الأورام الدبقية، أن تكون مخفية بسبب قدرة الدماغ المحدودة على إدراك الألم.

قد تتطور الأعراض تدريجيًا وتكون غير محددة، بما في ذلك الصداع أو التعب أو التغيرات في الوظيفة الإدراكية هذه العلامات الخفية قد تدفع الأفراد إلى إرجاع أعراضهم إلى الإجهاد أو عوامل حميدة أخرى، مما يؤخر التشخيص.

سرطان المبيض​

يشتهر سرطان المبيض بتطوره الخفي، حيث يميل إلى البقاء بدون أعراض في مراحله المبكرة. قد تكون الأعراض غامضة ويمكن تجاهلها بسهولة، مثل الانتفاخ أو الألم في البطن أو التغيرات في عادات الأمعاء.

بحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، غالبًا ما يكون السرطان في مرحلة متقدمة، مما يجعل الكشف المبكر والعلاج الفعال أمرًا صعبًا.

سرطان المريء

قد يتطور سرطان المريء خلسة، مع أعراض تشبه مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل الحموضة أو صعوبة البلع. بحلول الوقت الذي يعاني فيه الأفراد من أعراض أكثر إثارة للقلق مثل فقدان الوزن غير المقصود أو الألم المستمر، قد يكون السرطان قد تقدم بالفعل، مما يؤثر على نتائج العلاج.

سرطان الرئة​

يمكن أن يكون سرطان الرئة، وخاصة سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة خفيًا في مراحله الأولية.

وقد يتم التغاضي عن الأعراض المبكرة مثل السعال المستمر أو الانزعاج الخفيف في الصدر أو قد تُعزى إلى مشكلات أخرى في الجهاز التنفسي علاوة على ذلك، غالبا ما يفتقر سرطان الرئة إلى أعراض واضحة حتى يصل إلى مرحلة متقدمة، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص وانخفاض فعالية العلاج.

​سرطان الكلى

يمكن أن يتطور سرطان الكلى، وخاصة سرطان الخلايا الكلوية، بهدوء دون ظهور أعراض ملحوظة في مراحله المبكرة.

مع نمو الورم، قد يعاني الأفراد من علامات خفية مثل وجود دم في البول، أو آلام أسفل الظهر، أو فقدان الوزن غير المقصود ومع ذلك، قد تكون هذه الأعراض خفية أو تُعزى عن طريق الخطأ إلى حالات أخرى، مما يعيق الاكتشاف المبكر.

​سرطان المرارة​

يصعب اكتشاف سرطان المرارة مبكرًا، لأنه غالبًا ما يظهر مع أعراض خفية مثل آلام البطن والانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع المرارة في عمق الجسم يمكن أن يجعل من الصعب تحديد التشوهات من خلال الفحوصات البدنية الروتينية، مما يساهم في تأخير التشخيص.

ما الذي يجب فعله؟​

انتبه إلى الأعراض الخفيفة للسرطان حتى لو بدت لك العلامات خفيفة ودقيقة وقابلة للعلاج، فلا تتردد في الذهاب إلى الطبيب إذا تكررت وتذكر دائمًا أن الوقت الذي تضيعه دون الذهاب إلى الطبيب هو الوقت الذي تمنح فيه المرض الفرصة للتطور، حيث يجب التعامل مع كل خلل في الجسم بعناية.