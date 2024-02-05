شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف عن أفضل وقت لتناول الحليب.. يحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم والان مع تفاصيل الخبر
أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع timesnownews مشيرًا إلي أن الحليب يحتوى علي الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، كالكالسيوم والبروتين، ولذا فهو من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام، والجسم بشكل عام.
وأكد التقرير، أن تناول الحليب في أوقات مختلفة غير محددة يعد من الحيل الجيدة، والتي تقدم الكثير من الفوائد للصحة العامة، وهذا عكس الشائع أي ليس في الصباح فقط أو المساء قبل النوم.
فوائد الحليبومن ضمن الفوائد الصحية التي تحل على الجسم عند تناول الحليب في أوقات مختلفة، التالي:
الحليب سعراته الحرارية منخفضة، وهذا يجعله خيارا غذائياً رائعاً يحميك من زيادة الوزن، ولذا تناوله في حمياتك الغذائية يحميك ويخلصك من السمنة.
وحث التقرير علي عدم الإسراف في تناول الحليب، أي يكون حد أقصي لتناوله 3 أكواب علي مدار اليوم، لأن زياده نسبته تعرضك لبعض المشاكل، كالإنتفاخ، والغازات، وارتفاع نسبة السكر بالدم لمرضي السكري لأنه غني باللاكتوز.
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