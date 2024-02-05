شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الوقت المثالى لشرب فنجان القهوة وتناول وجبة الفطار وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أفضل الأوقات لتنظيف أسنانك وتناول وجبة الإفطار والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولماذا هو مفيد لصحتك، يزعم الخبراء أنه قد تكون هناك طريقة صحيحة لقضاء يومك في أوقات محددة.

وقالت الصحيفة، إنه في حين أن بعض الناس يلتزمون بجدول يومي صارم، فإن آخرين يسيرون مع التيار ويرفضون الالتزام بالروتين.

في حين أن ما تختار القيام به هو تفضيل شخصي، إلا أنه وفقًا للبحث، فقد تبين أنه قد تكون هناك طريقة صحيحة لقضاء يومك.

بدءًا من الوقت المحدد الذي يجب عليك فيه ضبط المنبه، وحتى موعد تناول العشاء، يقول الخبراء والعلماء أن هناك بعض التوقيتات الدقيقة التي يجب عليك الالتزام بها يوميًا.

تعرف على الأوقات المثالية التي يجب أن تلتزم بها خلال 24 ساعة.. ضبط المنبه - 7:22 صباحًا..

أول شيء، وربما أحد أهم الأشياء، التي يحاول معظم الناس القيام بها بشكل صحيح، هو الوقت الذي يضبطون فيه المنبه للاستيقاظ، وجدت دراسة أجرتها جامعة وستمنستر أن أولئك الذين يستيقظون بين الساعة 5:22 صباحًا و 7:21 صباحًا لديهم مستويات أعلى من هرمونات التوتر مقارنة بمن يستيقظون لاحقًا، كما وجد أنهم أكثر عرضة للمزاج السيء وآلام العضلات ونزلات البرد والصداع.

يقول الدكتور نيل ستانلي، خبير النوم، إنه على الرغم من أن الاستيقاظ في الساعة 7 صباحًا أمر جيد بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن دراسة حديثة تظهر أن أهم شيء لطول العمر هو اتساق وقت الاستيقاظ، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف ، لذلك، لا يتعلق الأمر بالوقت الذي تختاره، بل بالأحرى بالالتزام به كل يوم - يقول الخبير أنه يجب علينا الاستيقاظ في نفس الوقت، زائد أو ناقص ساعة، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.



تناول وجبة الفطار

تناول وجبة الإفطار قبل الساعة الثامنة صباحاً..

بعد النهوض من السرير، يقول الباحثون إن أفضل وقت لتناول بعض الطعام هو قبل الساعة الثامنة صباحًا، كشفت دراسة أجريت العام الماضي أن تناول وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59% مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبتهم الأولى في اليوم قبل الساعة 8 صباحًا.

وأبرزت دراسة أخرى أيضًا أنه إذا تناولت وجبة الإفطار في الساعة 9 صباحًا، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6% مقارنة بمن يتناولون وجبة الإفطار في الساعة 8 صباحًا.

وقالت آنا بالومار كروس، الباحثة في معهد برشلونة للصحة العالمية: "نحن نعلم أن توقيت الوجبة يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية، والتحكم في الجلوكوز والدهون".

تنظيف أسنانك - قبل الأكل..

إن الجدل القديم حول ما إذا كان يجب عليك تنظيف أسنانك قبل الإفطار أم بعده هو الجدل الذي اثير في بريطانيا لسنوات.

ووفقاً لطبيبة الأسنان الدكتورة شادي مانوشهري، فإنه يمكن ان تتاثر مينا الاسنان عن طريق تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الطعام.

مضيفًا أنه عندما نأكل، تنكسر البكتيريا الطبيعية لدينا وتنتج حمضًا لتكسير السكر في الطعام، لذلك، إذا قمت بتنظيف أسنانك بسرعة بعد تناول الطعام، فإنك "تفرك هذا الحمض على الأسنان" مما يؤدي إلى تآكلها.

شرب القهوة بين الساعة 9 صباحًا و 2 ظهرًا..

يعد هذا خبرًا سيئًا لمن يستيقظون مبكرًا، حيث تبين أن الوقت الأمثل لشرب القهوة هو بين الساعة 9 صباحًا و2 ظهرًا.

يرتبط مستوى اليقظة لديك بإنتاج الكورتيزول، والذي يصل بالفعل إلى ذروته بين الساعة 8 صباحًا و9 صباحًا في المتوسط.

من المفترض أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تعزيز هرمون الكورتيزول لديك، ولكن في الصباح الباكر يكون مرتفعًا بالفعل، لذا قد لا تحصل على الكمية التي تريدها.

يعد تجنب تناول القهوة بعد الساعة الثانية ظهرًا فكرة جيدة أيضًا، حيث قد يستغرق الكافيين ما يصل إلى 8 ساعات ليختفي - ولكن بالطبع، هذا يعتمد على الوقت الذي تذهب فيه للنوم.

التمرين من 6:30 صباحًا إلى 8:30 صباحًا أو من 6 مساءً إلى 8 مساءً..

عندما يتعلق الأمر بالتمرين المناسب، فإن معظم الناس يجدون صعوبة في الضغط على ساعات العمل في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من المساء، وهذا أمر جيد، حيث وجدت دراسة أمريكية أن ممارسة التمارين الرياضية بين الساعة 6:30 صباحًا و8:30 صباحًا بالنسبة للنساء تقلل من ضغط الدم والدهون في البطن.

وبالمثل، فإن التعرق بين الساعة 6 مساءً و8 مساءً سيساعد في بناء العضلات وتعزيز القدرة على التحمل.

من ناحية أخرى، بالنسبة للرجال، أثبتت التمارين المسائية أنها الأكثر فائدة لخفض ضغط الدم وحرق الدهون، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف.

اتخاذ قرار مهم من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا..

يدعي العلماء أن هناك وقتًا مثاليًا في اليوم لاتخاذ قرار أو طلب خدمة من شخص ما، لذا، إذا كان هناك شيء يثقل ذهنك مؤخرًا، فيجب أن تكون الساعة 11 صباحًا و12 ظهرًا كوقت للتفكير.

يقول البروفيسور راسل فوستر، عالم الأعصاب بجامعة أكسفورد، إن قدرتنا المعرفية ووقت رد الفعل يبلغ ذروته بين الساعة 11 صباحًا وظهرًا، كما غنه يكون مزاجنا في أعلى مستوياته، لذا فهو أفضل وقت للحصول على الإجابة التي تريدها من شخص ما.

وجدت دراسة أمريكية أن ممارسة التمارين الرياضية بين الساعة 6:30 صباحًا و8:30 صباحًا بالنسبة للنساء تقلل من ضغط الدم ودهون البطن.



القيلولة

القيلولة بين الساعة 12 ظهرًا و4 مساءً..

أفضل وقت للحصول على قسط من النوم أثناء النهار هو في فترة ما بعد الظهر، وتحديداً بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً.

وجدت إحدى الدراسات اليابانية أن القيلولة لمدة 20 دقيقة عند الساعة 12:20 ظهرًا يمكن أن تضمن عدم انخفاض طاقتك بعد الظهر، كما يمكن أن تساعد القيلولة أثناء النهار كبار السن على الحفاظ على نشاطهم العقلي عن طريق تقليل انكماش الدماغ، بدءًا من سن 35 عامًا، ينكمش الدماغ بنسبة 0.2 إلى 0.5% سنويًا، وبنسبة أكبر بعد سن 60 عامًا.

لكن إحدى الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين عادة ما يأخذون قيلولة أثناء النهار لديهم حجم دماغ أكبر، مما يعني أن دماغهم قد يتقلص بشكل أقل بمرور الوقت.

تناول العشاء من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 8 مساء..

بين الساعة 7 مساءً و8 مساءً هو الوقت الأمثل لتناول وجبتك الأخيرة في اليوم، تناول الطعام في وقت لاحق يمكن أن يزيد من مخاطر زيادة الوزن ومرض السكري، حيث اكتشف العلماء في إسبانيا أن أولئك الذين يتناولون الطعام في غضون ساعتين من الذهاب إلى السرير كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بـ 5 مرات من أولئك الذين يتناولون العشاء في وقت مبكر.

وقال الدكتور ستانلي لصحيفة التلجراف: "نحن بحاجة إلى فقدان درجة واحدة من درجة حرارة الجسم لكي نتمكن من النوم، إن حرق السعرات الحرارية يولد الحرارة، لذا فإن تناول وجبة كبيرة متأخرة سوف يدفئك عندما يجب أن تبرد. من الناحية المثالية، يجب أن تتناول الطعام في موعد لا يتجاوز 3 ساعات قبل موعد النو

الذهاب إلى النوم من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساءً..

أخيرًا، المهمة الأخيرة في اليوم التي تحتاجها في الوقت المناسب هي الاستعداد للمساء والخلود إلى النوم.

تشير الأبحاث الواردة في مجلة القلب الأوروبية إلى أن الانجراف بين الساعة 10 مساءً و11 مساءً هو أفضل وقت لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، مقارنة بأولئك الذين يتوقفون لاحقًا، أولئك الذين يتناولون الطعام بعد منتصف الليل يكونون أكثر عرضة بنسبة 25% للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

7 ساعات هي المدة المثالية التي يجب أن تنام فيها ، وفقًا لدراسات متعددة...

لقد وجدت الأبحاث منذ فترة طويلة أن أولئك الذين ينامون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا هم أقل عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض، بل ويعيشون لفترة أطول.

ومع ذلك، تدعي إحدى الدراسات أيضًا أن الحفاظ على روتين نوم ثابت يمكن أن يكون أكثر فائدة من قضاء المزيد من الوقت في النوم.