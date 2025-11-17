شكرا لقرائتكم خبر +30 عمدة ورئيس بلدية دوليين يبحثون الابتكار الحضري والتنمية المستدامة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الرياض في ديسمبر المقبل لقاء دوليا يضم أكثر من 30 عمدة ورئيس بلدية من مختلف أنحاء العالم، وذلك على هامش قمة كوموشن العالمية CoMotion Global 2025، لبحث مستقبل التنقل الحضري، واستعراض أفضل التجارب في مجالات البنية التحتية المستدامة وتطوير أنظمة النقل وبناء المدن الذكية.

ويأتي اللقاء، ضمن مبادرة «قادة المدن والتنقل - Mayors in Motion»، التي أطلقتها قمة كوموشن العالمية (CoMotion Global 2025)، بهدف توحيد جهود أكثر من 100 عمدة ومسؤول بلدي على مستوى العالم، لتسريع الابتكار الحضري والتنمية المستدامة.

وتهدف المبادرة إلى دعم بناء مدن أكثر اتصالا واستدامة، وتسهيل تبادل الخبرات من خلال شبكة دولية تسهم في تنسيق الاستراتيجيات ومواجهة التحديات الحضرية مثل إزالة الكربون والتحول الرقمي وتحسين منظومات التنقل.

وتنعقد القمة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2025، باستضافة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبشراكة استراتيجية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

ويشارك في اللقاء عدد من العمد وقادة المدن، من أبرزهم العمدة السابق لمدينة بريستول في المملكة المتحدة مارفن ريس، وعمدة مدينة فريتاون في سيراليون إيفون آكي-ساوير، والعمدة السابق لمدينة هلسنكي في فنلندا يان فابافوري، وعمدة مدينة بانجول في غامبيا روهي مالك لوو، والعمدة التنفيذي لمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا دادا موريرو، والعمدة السابق لمدينة كيتو في الإكوادور ماوريسيو روداس، والعمدة السابق لمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية ستيف أدلر.

وتضم قائمة المتحدثين في القمة عمدة أكرا في غانا مايكل كباكبو ألوتي، وعمدة لاليتبور في نيبال تشيري بابو ماهارجان، وعمدة كيتشنر في كندا بيري فربانوفيتش، والعمدة السابق لمدينة باريانكيلا في كولومبيا خايمي بوماريخو، إضافة إلى مشاركة قيادات نسائية من أبرزهن: العمدة السابقة لبلدية تيفرغ زينة في موريتانيا فاطمتو عبدالمالك، والعمدة التنفيذي لمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا الدكتورة هازل مويا، وعمدة مدينة أمباتو في الإكوادور ديانا كايزا، وعمدة بلدية نكولميتت في الكاميرون جوزفين سولانج أنابا مبارغا، وعمدة مدينة نكونغسامبا في الكاميرون إيفون إيدي.

ويشارك أيضا كلٌ من مفوض العاصمة الباكستانية إسلام آباد ورئيس هيئة تنمية العاصمة شودري محمد علي رندهاوا، وعمدة مدينة ناكورو في كينيا جوهرة سعيد علي، وعمدة مدينة إربد في الأردن عماد العزام، وعمدة مدينة كويليمان في موزمبيق مانويل دي أراوجو.

وتستقطب القمة عددا من الرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات والمستثمرين والباحثين من مختلف دول العالم لبحث مستقبل التنقل الحضري وتعزيز الابتكار الحضري وتطوير المدن الذكية.