شكرا لقرائتكم خبر عن عدم النوم لأيام يؤثر على صحتك النفسية والجسدية.. استشارى يحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم أحد أهم أساسيات الحياة، الإنسان لا يمكنه العيش دونها، ولذلك من يتبع أسلوب السهر لساعات طويلة دون النوم ولأيام أمر فى غاية الخطورة على الصحة العقلية والنفسية والجسدية هذا ما أكده الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي طب عين شمس.

من أهم مقومات واحتياجات الحياة هو النوم، وقال فرويز إن الإمتناع عن النوم لساعات وأيام أمر في غاية الخطورة على الصحة النفسية بشكل خاص وعلى الصحة الجسدية بشكل عام فهو يخلف الكثير من الأعراض المرضية والتي من أهمها آلام شديدة بالرأس مع شعور شديد بتشوش الرؤية، تدريجيًا قد يحدث حالة من الاضطرابات النفسية فيشعر الشخص بالانزعاج من أقل الأسباب مع العصبية والتوتر الدائم والقلق والخوف فضلا عن صعوبة الإدراك وتشتت الفهم والانتباه.

وتابع فرويز معددًا أخطار عدم النوم لأيام موضحا أنه قد يسبب اضطرابات في الشهية واضطرابات في طبيعة التعامل مع الآخرين فهو يقلل من حدة الفهم والاستيعاب وتخزين المعلومات كما أنه يؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية فتضطرب بشدة ويصبح الإنسان شديد العصبية لعدم قدرته على استيعاب الأحداث بشكل سليم

ولا يمكن للإنسان بدون النوم أن يتمكن من أداء مهامه اليومية، فالنوم القليل أو عدم النوم ليوم أو يومين أو لأيام متواصلة كما يفعل البعض، يسبب اضطراب ذهنى نفسي، تشتت انتباه وفى الحالات المتقدمة تصل المشكلة حد الهذيان، فيتحدث ويقول الشخص أشياء لا يدركها وغير مترابطة غير متوازنة لعدم قدرته على السيطرة عليها

لذا نصح فرويز بضرورة الإهتمام بالنوم المنتظم لساعات متواصلة خلال اليوم حتى وإن كانت قليلة نسبيا ولكن لابد ألا تقل عن 5 إلى 6 ساعات فضلاً عن أهمية زيارة المختص إذا كان الإنسان يعاني من أية اضطرابات في النوم إذا كانت متكررة مثل انقطاع النفس عند النوم كثرة الاستيقاظ أثناء النوم الأرق لساعات طويلة دون جدوى وغيرها من الاضطرابات.