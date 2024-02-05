شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تدمر بشرتك فى الشتاء من التدفئة الزائدة إلى ملابس الصوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب فصل الشتاء في ضرر كبير للبشرة بسبب انخفاض درجة الحرارة والبرد الشديد الذى يسبب الجفاف والحكة، حيث إن الجلد يشكل أكبر عضو في الجسم وله دور رئيسي في توفير الحماية ضد عوامل البيئة الخارجية والداخلية.

عندما تكون بشرتك صحية، فإنها تؤدي وظيفتها بشكل جيد، ولكن في فصل الشتاء، قد تصبح البشرة جافة ومتقرحة ومتهيجة وتتعرض آلية الحماية الخاصة بها للخطر، ونكشف فيما يلى حسب تقرير صحيفة صن البريطانية، عن الأخطاء الرئيسية التي قد ترتكبها والتي تؤدي إلى تهيج الجلد

1. ارتداء الملابس الصوفية

قد يكون ذلك بمثابة إضافة طبقة إضافية من الدفء، والحفاظ على دفء رقبتك وأذنيك وفمك، لكن تذكر أن وشاحك الصوف قد يسبب لك مشاكل جلدية، حيث أن الاحتكاك الناتج عن الوشاح يمكن أن يسبب التهاب الجلد والحكة حول الرقبة، يتسبب الصوف أيضًا في تعرق رقبتك ويمكن أن يسد المسام مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه."

2. لا تتعرض لضوء الشمس

ضوء الشمس لا يؤثر فقط على مزاجنا، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على بشرتنا، مثلا قد يعاني الأشخاص المصابون بالصدفية أكثر في فصل الشتاء بسبب قلة أشعة الشمس مع الهواء البارد.

قلة أشعة الشمس تعني أن قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د تقل بشكل كبير، كما أن فيتامين د يقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، كما قد يكون فيتامين د مفيدًا أيضًا للأشخاص الذين يعانون من الأكزيما

بغض النظر، تقول التوصيات الصحية أنه يجب على الجميع تناول مكملات فيتامين د في الشتاء من خلال إضافة 10 ميكروجرامات يوميا.

3. لا تجهز بشرتك

الطقس البارد يسبب التهاب وجفاف الجلد، كما قد يسبب طفح جلدي، وتساعد الكريمات المرطبة على ترطيب وتطرية الجلد من خلال عمل طبقة واقية لاحتجاز الرطوبة، حيث تكون الكريمات المطرية الأفضل للاستخدام أثناء النهار لأنها خفيفة، مقارنة بالأنواع السميكة التي يفضل استخدامها في الليل.

يمكن أن يؤدي البرد إلى التهاب الشفاه وتشققها، أيضا يساعد استخدام مرطب الشفاه الذي يحتوي على الفازلين أو شمع العسل في حماية الشفاه.

4. التدفئة أكثر من اللازم

قد تكون برودة الطقس الشديدة سبب لتشغل أنظمة التدفئة في بيتك ولكن احذر من البقاء فيها طوال اليوم تشغيل التدفئة، لكن حاول أن تأخذ فترات راحة طوال اليوم، أو على الأقل اجعلها في درجة حرارة منخفضة.

بمجرد تشغيل التدفئة، تنخفض الرطوبة في الغرفة بشكل كبير، ادمج ذلك مع الهواء البارد الجاف في الخارج ويمكن أن يصبح الجلد متقشرًا ويسبب الحكة والتهيج.

إذا أصبحت بشرتك تشعر بالحكة، فقد يكون ذلك علامة على حالات مثل الأكزيما والصدفية والتهاب الجلد، والتي يمكن أن يساعدك الطبيب العام في حلها، قم بتهدئة الجلد المصاب بالحكة باستخدام مرطب خالٍ من العطور، ثم ضع قطعة قماش مبللة باردة أو كيس ثلج على المنطقة لتخفيف الحكة.

5. أخذ حمام ساخن جدًا

قد يكون هذا أفضل طريقة للتدفئة خلال الأشهر الباردة، الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يمكن أن يجرد الجلد من الزيوت والرطوبة، يمكن أن يسبب الماء الساخن مشاكل لفروة رأسك، حيث يجردها من الرطوبة ويتسبب في جفافها، مما قد يؤدي بدوره إلى ظهور القشرة .