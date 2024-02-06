اتبع هذه التغييرات في حياتك لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

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القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية هناك ما يقرب من 17.9 مليون شخص يموتون كل عام بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك، من المهم اتخاذ الخطوات اللازمة التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع "Times now".

ويلعب نمط حياتك دورًا مهمًا جدًا ويمكن أن يكون سببًا للعديد من الأمراض، وأمراض القلب هي إحداها، من المهم للغاية التحقق من خيارات نمط حياتك للوقاية من مثل هذه الأمراض.

تغييرات في حياتك لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب تناول الأطعمة المضادة للالتهابات

تساعد الأطعمة المضادة للالتهابات على مكافحة الالتهابات في الجسم والتي يمكن أن تكون أيضًا التهابات في الأوعية الدموية أو عضلات القلب، وهذا يمكن أن يمنع في النهاية مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الأمر الأول هو اختيار الأطعمة المضادة للالتهابات، لذلك عليك التوقف عن الأطعمة المصنعة والأطعمة المقلية وتقليل كمية اللحوم التي تتناولها ركز أكثر على الفواكه والخضروات والبقوليات.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مهماً للغاية للحفاظ على صحة القلب، حيث إن رياضة المشي أكثر يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأمر الثاني هو ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، وسوف تختلف التمارين المعتدلة من فرد لآخر الهدف هو التحرك قدر الإمكان، لذا فإن ممارسة السباحة أو المشي أو ركوب الدراجات لفترة قصيرة يعد أمرًا مهمًا أيضًا.

التغلب على التوتر

من المعروف أن التوتر المزمن يسبب العديد من المشكلات الصحية، وبالتالي من المهم أن تغرس طرقًا تساعد على تقليل التوتر.

حاول تقليل مقدار التوتر الذي تعاني منه، لذا يجب عليك تخصيص وقت للتأمل أو الحصول على وقت للتأمل من أجل تقليل مقدار التوتر الذي تتعامل معه يوميًا.

من المهم أن تفكر بشكل إيجابي لأنه يمكن أن يساعد في تحسين صحتك العقلية، كلما زادت قدرتك على التفكير بشكل إيجابي ولديك أمل بشأن الأحداث في المستقبل، زادت احتمالية حصولك على نتائج صحية إيجابية.

مراقبة العادات غير الصحية

العادات غير الصحية يمكن أن تسبب الإدمان ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جسمك، لذا يجب علينا "تقييم عاداتنا غير الصحية مثل التدخين وإذا كنت تواجه صعوبة في إيقاف ذلك، فيرجى طلب المساعدة التي تحتاجها.

النوم الجيد

عدم الحصول على القدر المطلوب من النوم يمكن أن يكون سبباً للعديد من الأمراض المزمنة.

إن الأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات يوميا هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية،لذا، تأكد من أنك تحصل على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم يوميا.