شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق لتحسين صحتك النفسية وفقا للأبحاث.. منها النشاط البدنى والنوم الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الصحة النفسية جزءًا لا يتجزأ من صحتنا العامة، وتؤثر على طريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفنا، وفي عصر انتشار التوتر يعد إيجاد طرق فعالة لتعزيز الصحة النفسية أمرًا بالغ الأهمية، ووفقاً للأبحاث هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تعزز بشكل كبير صحتنا النفسية، بحسب موقع "تايمز ناو". طرق لتحسين صحتك النفسية وفقا للأبحاث ​ حافظ على نشاطك البدنيالتمارين البدنية ليست مفيدة للجسم فقط؛ بل مهمة للصحة العقلية تشير الدراسات إلى أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يقلل من القلق والاكتئاب والمزاج السلبي من خلال تحسين الثقة بالنفس والوظيفة الإدراكية. يمكن لأنشطة مثل المشي أو الجري أن ترفع مستويات الإندورفين، والذي يشار إليه غالبًا بهرمون السعادة، مما يوفر دفعة فورية للمزاج. تلعب التغذية دورًا حيويًا في صحة الدماغ تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والبروتين الخالي من الدهون وأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يدعم وظائف المخ وتنظيم الحالة المزاجية.

ترتبط الأطعمة مثل التوت والمكسرات والأسماك والخضروات الورقية بانخفاض خطر الإصابة باضطرابات الصحة النفسية.

تضمن التغذية المتوازنة حصول الدماغ على الفيتامينات والمعادن اللازمة لأداء عمله على النحو الأمثل.

تحسين النوميرتبط النوم والصحة العقلية ارتباطًا وثيقًا. قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر والقلق والاكتئاب. إن إعطاء الأولوية لتحسين النوم - مثل الحفاظ على جدول نوم منتظم، وخلق بيئة مريحة، وتجنب الشاشات قبل النوم - يمكن أن يحسن الصحة النفسية بشكل كبير من خلال تحسين المزاج والقدرات المعرفية. التواصل الاجتماعىالدعم الاجتماعي أمر أساسي للحفاظ على الصحة النفسية، إن بناء علاقات قوية وصحية يمكن أن يوفر شعورًا بالانتماء وتقدير الذات. سواء أكان الأمر يتعلق بالعائلة أو الأصدقاء أو المجتمع، فإن الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والحفاظ على التواصل يمكن أن يكون بمثابة حاجز ضد التوتر.

ضع حدودا لوقت الشاشةيمكن أن يؤثر الوقت المفرط أمام الشاشات، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، سلبًا على الصحة النفسية، مما يؤدي إلى الشعور بالنقص والعزلة الاجتماعية.

إن وضع حدود لاستخدام الشاشة، مثل الأوقات المخصصة للتوقف عن استخدام التكنولوجيا، يمكن أن يساعد في تخفيف هذه التأثيرات وتعزيز علاقة أكثر صحة مع الأجهزة الرقمية.

تعلم مهارة جديدةالتعلم مدى الحياة وممارسة هوايات جديدة يمكن أن يعزز الثقة بالنفس والصحة العقلية. سواء كان الأمر يتعلق بتعلم لغة جديدة، أو أداة، أو مهارة فنية جديدة، فإن هذه الأنشطة توفر إحساسًا بالإنجاز ويمكن أن تكون طريقة رائعة لتخفيف التوتر. اقض وقتا فى الطبيعةالوقت الذي يقضيه في البيئات الطبيعية يمكن أن يكون له تأثير عميق على الصحة العقلية.

يرتبط التعرض للطبيعة بتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الوظيفة الإدراكية. يمكن للمشي المنتظم في الحديقة أو قضاء الوقت في المساحات الخضراء أن يكون بمثابة تعزيز بسيط ولكنه فعال للصحة النفسية.

عادة الامتنان للأشياء الجيدة فى حياتكإن تنمية عادة الامتنان يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية، التركيز على الامتنان يمكن أن يحسن المزاج، ويقلل من التوتر، ويزيد من المرونة.

يمكن للممارسات البسيطة مثل الاحتفاظ بمذكرات الامتنان أو التفكير بانتظام في الأشياء التي تشعر بالامتنان لها أن تعزز عقلية إيجابية.