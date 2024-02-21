شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان القناة الصفراوية.. الفحوصات والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان القناة الصفراوية يعد من أنواع السرطانات التي يحدث في القنوات المرارية، وفي حالة اكتشافه المبكر يسهل العلاج، ووفقا للدكتور أمجد يوسف استشاري الجهاز الهضمي والكبد كلية طب أسيوط، فإن هناك العديد من الأعراض التي تسهل اكتشاف الإصابة بسرطان القناة الصفراوية، ومنها اصفرار الجلد، حكة شديدة في الجلد، الإرهاق الشديد، وأيضا يكون البراز لونه أبيض، بالإضافة إلى الشعور بألم في الجانب الأيمن من البطن، وفقدان الوزن غير المبرر، وارتفاع حرارة الجسم، ويصبح لون البول داكنا.

وأشار إلي أن الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان القناة الصفراوية ترجع إلي تعرض خلايا القنوات المرارية لتغيرات في حمضها النووي، فيحدث تغيرات في الخلايا وتتكاثر بشكل واسع وتتكون كتل ، أي ورم، يدمر الأنسجة السليمة.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، طرق علاج سرطان القناة الصفراوية، ويعتمد علي الجراحة ويتم استئصال جزء من قناة المرارة، أما في الأنواع الأكثر تقدمًا من سرطانات القنوات الصفراوية، فقد تُستأصل أنسجة الكبد أو أنسجة البنكرياس أو العقد اللمفية القريبة ، ثم يخضع المريض للعلاج الكيميائي لقتل الخلايا السرطانية، وأيضا العلاج الإشعاعي.

وحث علي ضرورة تغيير بعض العادات اليومية الخاطئة، التي تؤثر بشكل ملحوظ على الصحة العامة، وتزيد من فرص الإصابة بالسرطان بشكل عام، ومنها:

- الإقلاع عن التدخين.

-تناول الأطعمة الصحية، أي الإكثار من الخضراوات والفواكه.

-الابتعاد عن الأماكن الملوثة.

- ممارسة الرياضة لتجديد خلايا الجسم.

- الخضوع لفحصوات دورية.