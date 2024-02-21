شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان القناة الصفراوية.. الفحوصات والعلاج والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلي أن الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان القناة الصفراوية ترجع إلي تعرض خلايا القنوات المرارية لتغيرات في حمضها النووي، فيحدث تغيرات في الخلايا وتتكاثر بشكل واسع وتتكون كتل ، أي ورم، يدمر الأنسجة السليمة.
وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، طرق علاج سرطان القناة الصفراوية، ويعتمد علي الجراحة ويتم استئصال جزء من قناة المرارة، أما في الأنواع الأكثر تقدمًا من سرطانات القنوات الصفراوية، فقد تُستأصل أنسجة الكبد أو أنسجة البنكرياس أو العقد اللمفية القريبة ، ثم يخضع المريض للعلاج الكيميائي لقتل الخلايا السرطانية، وأيضا العلاج الإشعاعي.
وحث علي ضرورة تغيير بعض العادات اليومية الخاطئة، التي تؤثر بشكل ملحوظ على الصحة العامة، وتزيد من فرص الإصابة بالسرطان بشكل عام، ومنها:
- الإقلاع عن التدخين.
-تناول الأطعمة الصحية، أي الإكثار من الخضراوات والفواكه.
-الابتعاد عن الأماكن الملوثة.
- ممارسة الرياضة لتجديد خلايا الجسم.
- الخضوع لفحصوات دورية.
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