شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تهشم الأظافر وسهولة كسرها.. منها القضم واستخدام الكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشقق الاظافر وسهولة كسرها مشكلة يعاني منها الكثير رجال ونساء، كثير من الممارسات الخاطئة قد نقع فيها دون أن نعي أنها تدمر بذلك أظافرنا، فقضم الأظافر مثلا من أشهر العادات غير الصحية.

أما عن أسباب الإصابة بتهشم الاظافر وتكسرها فهناك الكثير والكثير من الأسباب منها بدايات الشيخوخة حيث تبدأ الأظافر تدريجيا في التأقلم مع المرحلة العمرية الجديده وتنمو بشكل أبطأ مما سبق كما ان قوتها تبدأ في الانهزام لذا لابد من الحفاظ عليها بشكل مضاعف

من الأسباب الاخرى التي تسبب تشقق الاظافر هو الإسراف في استخدام المياه وغسل اليدين لأكثر من مرة خلال اليوم الواحد

قضم الأظافر وضعها كثيرًا فى الفم، وكثرة عضها بالأسنان، هذه العادة خطيرة وتنقل العدوى والمرض

المغالاه في استخدام المنظفات والمواد المنظفه هو المواد الكيميائيه الاخرى يؤدي إلى تشقق الأظافر أيضا

العمر والتقدم به يؤدي الى ترقق في أظافرنا

الاسراف في تجفيف اليدين أو في تطهيرهما دائما بالكحول

الإفراط فى وضع المانيكير أو طلاء الاظافر، أحد أهم الممارسات الخاطئة التى تسبب جفاف الظفر وتشققه وتهشمه، وكذلك إزالة المانيكير بالمستحضر الخاص به يزيد من مخاطر هذا التهشم.



كلما كان اليد تتعرض للمياه بشكل أكبر كل مكان ذلك خطرا على الأظافر وصحتهم