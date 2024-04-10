شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تميز ألم المرارة عن آلام البطن العادية.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المرارة تقع تحت الكبد، وتقوم بتخزين الصفراء التي ينتجها الكبد، تساعد الصفراء في هضم الدهون، ويمكن أن تسبب حصوات المرارة أو أمراض المرارة الأخرى الألم وتتطلب عناية طبية.

وتعتبر أعراض ألم المرارة غير محددة، لذا غالبًا ما يتم الخلط بين تحديد الألم ومشاكل صحية أخرى، لذا نعرض فيما يلى حسب موقع هيلث سايد كيفية التعرف على ألم المرارة وتمييزه عن الأنواع الأخرى من آلام البطن.

موقع الألم

عادة ما يتركز ألم المرارة في الجانب الأيمن من الجزء العلوي من البطن، يمكن أن ينتشر هذا الألم أيضًا إلى الظهر أو الكتف الأيمن، يصيب مرض الحصوة الصفراوية ما بين 5.3 و25.0% من سكان العالم، وكثير من الناس ليس لديهم أي أعراض عندما يكون لديهم حصوات في المرارة.

يعاني حوالي 20% من الأشخاص المصابين بحصوات المرارة من الألم والعواقب، الأنواع الأخرى من آلام البطن، غالبًا ما تشتد آلام المرارة بسرعة ويمكن أن تصبح شديدة جدًا.

أعراض آلام المرارة

ألم مفاجئ ومتزايد بسرعة في الجزء العلوي الأيمن من البطن

ألم يمكن أن يمتد إلى ظهرك أو كتفك الأيمن

ألم في بطنك عند لمسها

غالبًا ما يحدث ألم المرارة بعد تناول وجبات دهنية، مما يؤدي إلى تحفيز المرارة لإفراز الصفراء، قد يكون الألم أيضًا أكثر وضوحًا في الليل ويمكن أن يزعج النوم.

الأعراض المصاحبة

بالإضافة إلى الألم، قد تؤدي مشاكل المرارة إلى ظهور أعراض أخرى، بما في ذلك:

الغثيان أو القيء

حمى أو قشعريرة، مما يدل على وجود عدوى

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)، مما يشير إلى انسداد القناة الصفراوية

بول داكن اللون

حصوات المرارة وحالات أخرى

حصوات المرارة هي بعض الجزيئات الصلبة التي يمكن أن تسبب الألم. من المهم أن نفهم أنه ليس كل حصوات المرارة تسبب أعراضًا، ولكن عندما تمنع تدفق الصفراء من المرارة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى نوبة المرارة. تشمل الحالات المرتبطة بألم المرارة ما يلي:

التهاب المرارة: التهاب المرارة، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد القنوات الصفراوية بسبب حصوات المرارة.

المغص الصفراوي: هذا هو الألم الناتج عن نوبة المرارة وعادة ما يكون مؤقتًا.

التهاب الأقنية الصفراوية: عدوى القنوات الصفراوية.

متى يجب طلب الرعاية الطبية

من المهم طلب الرعاية الطبية الفورية إذا كنت تعاني من:

ألم شديد لا يزول

ارتفاع في درجة الحرارة مع قشعريرة

اليرقان

تغيرات ملحوظة في لون البول أو البراز