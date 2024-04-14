شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أضرار صحية للإفراط بتناول البسكويت والكوكيز للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البسكويت والكوكيز من أكثر الوجبات الخفيفة المحببة لدى الأطفال في أي وقت، خاصة البسكويت المليء بالشيكولاتة والسكر والكريمة، ولكن الإكثار من تناول هذه الأطعمة الغنية بالسكريات مضرة للأطفال وتسبب لهم العديد من المشاكل الصحية، لذلك يجب التقليل منها قدر الإمكان، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا"، هناك العديد من الإضرار التى يسببها الإفراط بتناول البسكويت والكوكيز.

فيما يلى.. 5 أضرار لإفراط الأطفال بتناول البسكويت والكوكيز: يحتوى على نسبة عالية من السكر

يحتوى البسكويت والكوكيز على كميات كبيرة من السكريات المكررة، والتي يمكن أن تضيف سعرات حرارية عالية تسبب زيادة الوزن، ومشاكل في الأسنان وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 في سن مبكرة.

قيمة غذائية منخفضة

يفتقر البسكويت والكوكيز للعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تمنح الشعور بالشبع، وهو ما يجعلهم يكثرون من تناول تلك المعجنات.

معالجة عالية

يتم تصنيع العديد من البسكويت من الدقيق المكرر والدهون المشبعة والنكهات الاصطناعية والألوان والصوديوم والمواد الحافظة، وقد يكون للاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة آثار ضارة على صحة الطفل، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي.

أنماط الأكل الإدمانية

مزيج السكر والدهون والملح في البسكويت يمكن أن يؤدي إلى أنماط الأكل الإدمانية، مما قد يؤدي إلى الميل إلى الأكل القهري أو الإفراط في تناول هذه الأنواع من الأطعمة الغير صحية.

الإضرار بصحة الأسنان

عادة ما يحتوي البسكويت والكوكيز على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات، مما قد يؤدي إلى نمو البكتيريا الضارة في الفم وقد يؤدي إلى تسوس الأسنان خاصة إذا لم يتم الحفاظ على نظافة الفم بشكل صحيح.