شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاخ عينيك قد يشير لمرض العين الدرقية.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بجفاف وألم في عينيك أو يوجد احمرار في عينيك وربما أصبحت رؤيتك غير واضحة أو مزدوجة، ربما تكون عيناك منتفختين أكثر بقليل من المعتاد، هل يمكن أن تتخيل أن كل ما سبق يمكن أن يكون إشارة إلى مرض الغدة الدرقية.

كشف الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، أن هناك احتمال أن تكون مصابًا بمرض الغدة الدرقية في العين، فإذا كنت تعاني من مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي، وخاصة مرض جريفز، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض العين الدرقية.

وأشار أستاذ طب العيون ان مرض العين الدرقية، على الرغم من ندرته، غلا انه اضطراب التهابي يرتبط بخلل الغدة الدرقية المناعي الذاتي، له أعراض وعلامات قد تسبب تشوهًا كبيرًا في الوجه، وإعاقة بصرية، ولكن نادرًا ما تسبب العمى.

ما هو مرض الغدة الدرقية العين

وفي شرحه أوضح الطبيب أن مرض العين الدرقية (TED) هو اضطراب التهابي معقد يتميز بالتهاب العضلات خارج العين - حيث تتضخم العضلات حتى 8 أضعاف حجمها الطبيعي وقد تبدأ في الضغط على العصب البصري، وبعد ذلك يؤدي تدهور الألياف العضلية إلى التليف الذي يمكن أن يسبب عدم القدرة على تحريك العين بحرية وازدواج الرؤية.

وفقًا للطبيب، فإن مرض العين الدرقية يظهر في الغالب عند المرضى الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية، ويعد التدخين عامل خطر للإصابة بأمراض العين الدرقية لدى المرضى الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية.

يمكن أن يؤدي مرض العين الدرقية إلى تقلص ليفي لعضلات الجفن مما يؤدي إلى تراجع الجفن مما يعطي مظهرًا خائفًا للعينين يسمى جحوظ العين، ويمكن أن يتسبب في انتفاخ العينين ويؤثر على الإغلاق الكامل للعين وبالتالي يسبب جفاف العين بدرجات شديدة، كما يمكن أن يسبب عدم القدرة على تحريك العينين بحرية وازدواجية الرؤية، في الحالات الشديدة وغير المعالجة يمكن أن يسبب فقدان الرؤية بسبب ضغط العصب البصري.