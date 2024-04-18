شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الصيف.. أطعمة غنية بفيتامين C تفوق البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، نحتاج لتغذية أجسامنا بالعناصر الغذائية اللازمة من أجل التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، ولعل أهم هذا العناصر الغذائية فيتامين C، خاصة أنه ضروري لتعزيز المناعة وإنتاج الكولاجين كما أنه أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في عكس الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي المفرط.



وعند ذكر فيتامين سى الجميع تتجه أنظاره إلى البرتقال، ولكن مع قدوم فصل الصيف واختفاء البرتقال، نرصد لك أطعمة أخرى غنية بفيتامين C تفوق البرتقال، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الجوافة

تشتهر الجوافة بمذاقها الفريد وفوائدها الصحية القوية، حيث تحتوي هذه الفاكهة على حوالي 228 ملج من فيتامين C لكل 100 جرام، وتعتبر الجوافة أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين أ، وهو أمر ضروري لصحة العين ووظيفة المناعة.

الأناناس

يحتوي على حوالي 47 ملج من فيتامين سي لكل 100 جرام، حيث أن وجود فيتامين C والبروميلين والمواد المغذية الأساسية الأخرى في هذه الفاكهة يجعلها إضافة رائعة للنظام الغذائي الصحي خاصة في فصل الصيف.

البابايا

تعتبر رائعة لمرضى السكر والأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والألياف، مما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، فيما تحتوي البابايا على حوالي 60 ملج من فيتامين C لكل 100 جرام.

الفراولة

غنية بمضادات الأكسدة والألياف مما يساعد في تعزيز الصحة والمناعة، وتحتوي الفراولة على حوالي 58 ملج من فيتامين C لكل 100 جرام.

الكيوي

غنية بفيتامين C والمعادن والألياف التي تساعد في تعزيز الصحة العامة وكذلك التمثيل الغذائي، وتحتوي الكيوي على حوالي 93 ملج من فيتامين C لكل 100 جرام.

الفلفل الأحمر

يحتوى على حوالي 53 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، كما أنه مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ، وهو ضروري للرؤية وتعزيز المناعة، كما يحتوي أيضًا على فيتامين ب6 وفيتامين k والفولات، بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمنجنيز، ويساهم الفلفل الأحمر في تقليل الالتهابات والحماية من الأمراض المزمنة.