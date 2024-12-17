منظمة الصحة العالمية تفتتح أكاديميتها في ليون الفرنسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اُفتتحت اليوم في مدينة ليون الفرنسية أكاديمية منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم وممثلين عن الدول الأعضاء والشركاء الرئيسيين.

وستعمل الأكاديمية على تعزيز التعلم المستمر في جميع مجالات الصحة، وتوفر مجموعة واسعة من فرص التعلم عبر الإنترنت، وشخصيًا للعاملين في مجال الصحة، والمديرين ومسؤولي الصحة العامة وموظفي المنظمة وأفراد الجمهور.

وتحتوي الأكاديمية على منصة تعليمية تقدم دورات عالمية المستوى حول الموضوعات الصحية ذات الأولوية، وقد تم تسجيل خمسة آلاف متعلم من 172 دولة في منصة التعلم حاليًا، حيث يمكنهم الوصول إلى أول 37 دورة.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم، إن المنظمة تتمتع بخبرة ومعرفة غنية ولم يكن هناك طريقة مؤسسية لمشاركتها، مبينًا أن الأكاديمية الجديدة ستقوم بذلك الدور الحيوي لتزويد العاملين في مجال الصحة وصناع السياسات والقوة العاملة في المنظمة بالمهارات والكفاءات التي يحتاجون اليها لتقديم الصحة للجميع، بما في ذلك في حالات الطوارئ والأوبئة والتهديدات الناشئة.

