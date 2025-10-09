إياك وإغفالها!.. 10علامات لانقطاع التنفس أثناء النوم للرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 10:02 صباحاً - قد يحدث انقطاع النفس النومي ليس فقط لدى الأطفال الأكبر سناً، بل لدى الرُّضَّع أيضاً؛ فقد يعاني الأطفال المصابون بانقطاع التنفس في أثناء النوم من انقطاعات في التنفس، ويُعَدُّ هذا شائعاً بشكل خاص لدى الأطفال الخُدوج، الذين لم يكتمل نمو أجهزتهم العصبية المركزية بما يكفي لتنظيم التنفس. كما يمكن أن يحدث انقطاع التنفس في أثناء النوم بسبب انسداد في مجرى الهواء.

عادةً ما يتطلب تشخيص انقطاع النفس النومي لدى الرُّضَّع مراقبتهم في أثناء نومهم؛ فقد يتعافى معظم الأطفال، من خلال العديد من العلاجات الطبيعية، وإذا تُرك دون علاج؛ فقد يؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة، مثل انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في القلب، وتأخر النمو. إليكِ -وفقاً لموقع "هيلث"- أسباب وأعراض انقطاع التنفس في أثناء النوم وكيفية تشخيصه وعلاجه

أعراض انقطاع التنفس في أثناء النوم

يعاني الأطفال المصابون بانقطاع النفس النومي من توقف التنفس في أثناء النوم. وقد يتوقف بعضهم عن التنفس لمدة 20 ثانية أو أكثر في أثناء النوم وقت تظهر عليهم الأعراض التالية:

انخفاض مستوى الأكسجين من أعراض انقطاع التنفس -الصورة من موقع AdobeStock

شحوب أو ازرقاق الجلد نتيجة انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون.

اضطراب النوم، والأرق، والاستيقاظ المتكرر.

الشخير أو السعال، أو اللهاث، أو الاختناق.

التنفس عن طريق الفم.

التعرق الليلي.

صعوبة التنفس.

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة.

صعوبة في البلع.

تأخر النمو.

ينخفض معدل ضربات القلب إلى أقل من 80 نبضة في الدقيقة. قد يؤدي الانخفاض الحاد في معدل ضربات القلب "يُسمى بطء القلب" إلى فقدان الوعي.

إذا كان طفلك يعاني من انقطاع النفس في أثناء النوم؛ فقد تظهر هذه الأعراض في كل مرة ينام فيها، بما في ذلك في أثناء القيلولة.

من المهم تذكر أنه من الطبيعي أن يعاني المواليد الجُدُد والرُّضَّع دون سن ستة أشهر من أنماط تنفس غير منتظمة. يُسمى هذا التنفس الدوري، الذي يبدأ عادةً بتنفس سريع، ثم تنفس بطيء، يليه توقف لمدة 5-10 ثوانٍ، ويستمر هذا النمط مع تنفس سريع، وهكذا. التنفس الدوري لا يدعو للقلق، وسيتحسن مع بلوغ الطفل ستة أشهر تقريباً.

ربما تودين التعرف إلى أسباب صعوبة التنفس الليلي عند الأطفال ومضاعفاته وطرق علاجه

أسباب انقطاع التنفس في أثناء النوم عند الرُّضَّع

نمو الجهاز العصبي لدى الأطفال الخُدوج، لا يكتمل بما يكفي لتنظيم التنفس بشكل صحيح. مع نمو دماغ الطفل وحبله الشوكي، قد يختفي انقطاع النفس لدى الخُدوج. ومع ذلك، قد يستغرق ذلك عدة أشهر.

ضعف العضلات بسبب الاضطرابات العصبية العضلية، مثل متلازمة داون والشلل الدماغي.

العدوى مثل السعال الديكي، والتهاب السحايا، والتهابات المسالك البولية، أو التهابات الرئة أو الدماغ.

في الجسم. مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم إلى المخ لتحفيز إشارات التنفس.

تشخيص وعلاج انقطاع التنفس في أثناء النوم

سيجري الطبيب فحصاً بدنياً لقياس مستوى الأكسجين -الصورة من موقع Freepik

العناية المركزة لحديثي الولادة: إذا وُلد طفلكِ قبل موعده؛ فقد يُدخَل إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى فور ولادته. هناك، سيتم تقييم حالة الطفل ومراقبته وعلاجه من انقطاع النفس الانسدادي.

علاج انقطاع التنفس في أثناء النوم

على الرغم من أن معظم الأطفال يتخلصون من انقطاع التنفس في أثناء النوم من تلقاء أنفسهم؛ فإنهم قد يحتاجون إلى تناول الأدوية وبعض العلاجات اعتماداً على شدة انقطاع النفس النومي لدى الطفل وما الأسباب المحتملة، وإليكِ أبرز العلاجات وهي كالتالي: