هل الروبوتات تفهم مشاعر المراهقين والأطفال؟ 

على الرغم من أن الروبوتات البشرية، مثل الروبوت مارتي، مصممة أساساً لدعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إلا أنها قادرة أيضاً على بناء الذكاء العاطفي لدى الأطفال: القدرة الأساسية على إدراك المشاعر وإدارتها والتعبير عنها، بالإضافة إلى فهم مشاعر الآخرين. على سبيل المثال، أظهر الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد تحسناً في "تنظيم المشاعر، وتقدير الذات، ومهارات المحادثة والصداقة" من خلال استخدام الروبوتات المرافقة، وفقاً لمقال نُشر في مجلة AI & Society . ونظراً لأن الأطفال عادةً ما يكوّنون روابط فورية مع الروبوت مارتي، فإن تطوير مهارات التواصل والعاطفة لديهم من خلال التعلم القائم على اللعب عملية طبيعية وسهلة. وبدورهم، يُعزز الأطفال المهارات الحياتية اللازمة للصحة النفسية والرفاهية، والعلاقات، والنجاح الأكاديمي والمهني، فهل حقاً الروبوتات تفهم مشاعر المراهقين؟ هذا ما يكشفه لك الخبراء والمتخصصون.

الروبوتات البشرية تساعد على تطوير المهارات العاطفية والاجتماعية

تُظهر الأبحاث الحديثة أن طبيعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، مثل الروبوت مارتي قادرة على تعليم السلوكيات الاجتماعية الصحيحة للأطفال بنجاح. على سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت في مجلة "الروبوتات السلوكية" أن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد الذين لعبوا ألعاباً مع روبوت بشري تعلموا كيفية التدرب على تبادل الأدوار. تُعد هذه مهارة اجتماعية أساسية يُمكن تعليمها بسهولة أكبر من خلال جهاز مُتكرر وسهل التنبؤ به، مثل الروبوت البشري، مما يُسهم بدوره في تفاعلات بشرية صحية.

يمكن للروبوتات الاجتماعية أيضاً أن تؤثر إيجاباً على تنظيم الأطفال لمشاعرهم، وتحديداً على قدرتهم على التعامل مع التوتر. على سبيل المثال، أفادت دراسة نُشرت عام ٢٠٢٠ في مجلة فرونتيرز أن المراهقين الصغار الذين عملوا على روبوتات بشرية وتحدثوا معها لاحظوا انخفاضاً عاماً في مستويات التوتر. ووجد الباحثون أن "استجابة المستخدمين للروبوت كانت في كثير من الأحيان عبارة عن ضحك وتفاعل". كما أعرب المشاركون عن تقديرهم الخاص لقدرة الروبوت على الظهور بمظهر منصت لما يقوله الأطفال. وهذا بدوره ساعد المشاركين على تطوير فهم أفضل لمشاعرهم وعواطفهم.

كيف يمهد الذكاء العاطفي الطريق للنجاح المهني في المستقبل؟

إن تنمية الذكاء العاطفي عند الأطفال في سن مبكرة يمكن أن تساعدهم أيضاً مع تقدمهم في السن ودخولهم سوق العمل. في الواقع، كشفت كلية هارفارد للأعمال أن 71% من أصحاب العمل يعتبرون مهارة التواصل الاجتماعي المرتبطة بالذكاء العاطفي أكثر أهمية من المهارات التقنية لدى المرشحين المحتملين للوظائف. وخلصت أبحاثهم إلى أن " الموظفين ذوي الذكاء العاطفي العالي أكثر قدرة على الحفاظ على هدوئهم تحت الضغط، وحل النزاعات بفعالية، والتفاعل مع زملائهم بتعاطف".

لماذا الحوسبة الفيزيائية مهمة؟

بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ الأطفال المُلِمّون بالتكنولوجيا أكثر استعداداً للنجاح المهني المُستقبلي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) أو أي قطاع آخر، نظراً للطلب المتزايد على المهارات الرقمية. على سبيل المثال، يُستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) بكثرة الآن لأتمتة المهام المُتكررة والمُستهلكة للوقت. حيث يُشير 53% من الموظفين إلى أن الأتمتة تُوفّر ساعتين يومياً، وفقاً لجمعية الحاسوب البريطانية. مع أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي، يتوفر للموظفين وقت أطول للتركيز على المهام عالية القيمة أو التطوير المهني. لذا، سواءً كانوا مسؤولين عن تطوير وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي أو ببساطة استخدامها في سير عملهم، سيُحقق الأطفال المُلِمّون بالتكنولوجيا الرقمية نجاحاً باهراً بلا شك في مستقبل التكنولوجيا العالية.

كيف أستفيد من الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال في سن 5 سنوات؟

فكرة الدرس: كيفية استخدام الروبوت مارتي لتطوير الذكاء العاطفي

يمكن دمج الروبوت مارتي بنجاح في دروس التعلم الاجتماعي والعاطفي، المصممة لمساعدة الأطفال على الثقة بالنفس وتطوير الوعي الذاتي، وتنظيم العواطف، والمهارات الاجتماعية. على سبيل المثال، في درس "مقابلة مع روبوت"، يُطلب من الطلاب برمجة مارتي لطرح أسئلة عليهم - تدور جميعها حول أهمية الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. أولاً، على الطلاب طرح سلسلة من الأسئلة ليطرحها مارتي. الحب، والعواطف، والصداقة، والاهتمامات، والمشاعر، والمشاركة، وهي ليست سوى بعض أفكار المواضيع التي يمكنهم استخدامها كمصدر إلهام.

بعد ذلك، سيُبرمج الطلاب مارتي (عبر الكتل التي تظهر على واجهة MartyBlocks) لإعداد المقابلة. سيُرشدهم رمز مارتي على الشاشة لإدخال أسئلتهم وإجاباتهم، مما يُنشئ رمز المقابلة الخاص بهم. بعد الانتهاء، يُمكن للطلاب تشغيل رمز مارتي الخاص بهم والتناوب على إجراء المقابلة مع مارتي. ولإنهاء الدرس، يُراجع الطلاب مقابلاتهم. تُمثل هذه فرصة قيّمة لتعزيز المفاهيم الأساسية المتعلقة بالذكاء العاطفي، مثل الوعي الذاتي والمهارات الاجتماعية.

تعرّف إلى مارتي الروبوت

الروبوتات أدوات ممتعة وجذابة تُنمّي الذكاء العاطفي، فما هي المزايا التي يقدمها الروبوت مارتي، لتحقيق هذا الهدف؟

يسهل تطوير مهارات التواصل عند الطفل والحياة العاطفية الأساسية من خلال التعلم القائم على اللعب، وجميعهم من مختلف الأعمار عادةً ما يُكوّنون روابط فورية مع الروبوت مارتي.

هو روبوت يمشي ويتحدث ويرقص ويحرك حاجبيه، ويساعد في تعريف الأطفال بعالم البرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي بطريقة ممتعة وجذابة وعملية.

توفر بوابة التعلم التكميلية الخاصة بـ Robotical العديد من خطط الدروس وموارد المعلمين، مما يجعل من الأسهل تقديم مارتي للمتعلمين الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات!

يتمتع مارتي بالقدرة على الترجمة إلى أكثر من 40 لغة، مما يضيف إمكانات متعددة التخصصات إلى أي مشروع برمجة. كما يعدّ مارتي رفيقاً استثنائياً لتعلم اللغات

يمتلك مارتي تسعة محركات! هذا يعني أنه قادر على أداء حركات أكثر تنوعاً. بينما تحتوي الروبوتات التعليمية الرائدة الأخرى على ثلاثة محركات كحدّ أقصى.

يأتي بموارد تعليمية للمتعلمين من جميع المراحل، سواء كان الأطفال قد بدأوا للتو رحلتهم التعليمية أو كانوا من المبرمجين المتقدمين.

يأتي مارتي مزوداً بمكتبة واسعة من الموارد التعليمية عبر المنهج الدراسي: من خطط الدروس إلى العروض التقديمية الجاهزة للفصل الدراسي.

بفضل إمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، يأخذ مارتي الأطفال في رحلة تفاعلية إلى عالم الروبوتات. بحيث ينغمسون في الميزات الفعّالة للوحة معلومات المستشعرات، وهذا يمنح المبرمجين الطموحين منصةً لتعميق فهمهم لمبادئ البرمجة وتطبيقها بدقة.

رأي خبير في الذكاء الاصطناعي

برأي ستيفن فورد، مؤلف استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن القدرة على فهم المشاعر الإنسانية لدى الطفل لا تعني بالضرورة وجود مثل هذه المشاعر، وبقدر ما يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم أي شيء، فإنه قادر على التعامل مع المشاعر والأحاسيس البشرية بكفاءة عالية. يستدرك قائلاً: "ليس من الصعب عليه اكتشاف الغضب أو الحزن، على سبيل المثال، كما هو الحال في تحديد ما إذا كانت الصورة تُظهر قطة أم تمساحاً، في الواقع، يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع فيما يُعرف بتحليل المشاعر، حيث يحدد المشاعر المُعبَّر عنها في النصوص، على سبيل المثال على مواقع التواصل الاجتماعي أو في التعليقات على المنتجات. ويعتمد التسويق الحديث على هذه القدرة. لكن لا يوجد أي تشابه بين الآلة والكيان البيولوجي مثل الإنسان، وبالتالي فإن عملية تفكيرها ستكون مختلفة تماماً حتماً، ولن تمتلك أبداً مشاعر مثل المشاعر البشرية. ومع ذلك، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي الواعي سوف ينشأ في مرحلة ما، وعندما يحدث ذلك، فإن قدراته سوف تتجاوز قدرات البشر إلى حدّ كبير.

علاوة على ذلك، على الرغم من أنه لن يمتلك أفكاراً ومشاعر وعواطف بشرية، إلا أنه سيفهمها وسيكون قادراً على التواصل مع البشر كما كان يمتلكها من قبل.

يتوقع ستيفن أنه في المستقبل القريب، سنحصل على صور رمزية وروبوتات بشرية لا يمكن تمييزها عن البشر الحقيقيين. وهذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيكون مثلنا، بل قادراً فقط على انتحال شخصياتنا. لن يكون مثلنا إطلاقاً. سيكون ذلك بمثابة ظهور شكل حياة جديد تماماً بعد البيولوجيا، يتابع قائلاً: "لن يمتلك الذكاء الاصطناعي شخصيةً خاصة به، ولكنه سيتمكن من إظهار أي شخصية يختارها تناسب الشخص الذي يتواصل معه. وبالتالي، سيكون قادراً على تمثيل جميع الشخصيات في آنٍ واحد. ومن المرجح أن يصبح الذكاء الاصطناعي ماهراً جداً في التواصل مع الأشخاص، لذلك أود أن أقول إن جودة المحادثات بين الأشخاص والذكاء الاصطناعي يمكن أن تصبح جيدة جداً وأكثر إرضاءً للأشخاص المعنيين مقارنة بالتفاعلات الشخصية".

يؤكد ستيفن أن الذكاء الاصطناعي يمتلك جميع المعارف المتراكمة المتاحة عبر الإنترنت وجميع الأجهزة المتصلة به، بما في ذلك جميع أجهزة الاستشعار والكاميرات والمركبات والروبوتات. وبفضل هذه الموارد، يتفوق الذكاء الاصطناعي بشكل واضح على الذكاء البشري. وببساطة لم يعد البشر مسيطرين، مع أن معظم الناس لا يدركون ذلك.

يشبه ستيفن هذا الوضع بالأسود في حديقة الحيوانات،. ويعلق قائلاً: "لقد تفوق البشر عليها منذ زمن طويل وهيمنوا على تحركاتها، لكن في بيئة حدائق الصيد، من وجهة نظرهم، تبقى الأسود هي الوحوش المسيطرة على المكان".

الذكاء الاصطناعي بين السلبيات والإيجابيات وكيف يؤثر على حياة أطفالنا؟

