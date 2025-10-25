علاجات فعالة للأطفال المصابين بالتوحد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - يعد التوحد اضطراباً يؤثر على القدرة على التفاعل والتواصل الاجتماعي والتفكير، إلا أنه في المقابل قد يصعب الشفاء التام من أعراض التوحد، ويمكن للعلاج أن يساعد في التحكم في الأعراض وتحسين القدرات الوظيفية للطفل ولكن مع الرعاية والعلاج المناسبين يُمكن للأطفال المصابين أن يعيشوا حياةً أفضل. إليك وفقاً لموقع " raisingchildren " العلاجات الفعالة للأطفال المصابين بالتوحد.

العلاج التربوي

يتلقى الأطفال المصابون بالتوحد دروساً خاصة -الصورة من موقع AdobeStock

سيعمل فريق من المتخصصين معاً لإعداد أنشطة مختلفة من خلال العلاج التعليمي لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على صقل مهاراتهم وسلوكهم وقدراتهم التواصلية.

يمكن أن تكون هذه البرامج منظمة للغاية ومصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لكل طفل، وغالباً ما يتلقى الأطفال المصابون بالتوحد مزيجاً من الدروس الخاصة.

تعرفي إلى المزيد حول أخطاء يرتكبها الآباء عند تأديب الأبناء تُضعف ثقتهم بأنفسهم

العلاج المهني

يهدف العلاج المهني إلى مساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على إكمال مهامهم اليومية، حيث سيتعلمون كيفية التغلب على المشاكل في الحياة وتعظيم قدراتهم واحتياجاتهم واهتماماتهم.

ومن بين المهارات التي يتم تعليمها للأطفال المصابين بالتوحد في هذا العلاج كيفية استخدام الملعقة بشكل صحيح عند تناول الطعام أو كيفية ارتداء الملابس.

العلاج الأسري

يركز العلاج الأسري على تعليم الآباء وأفراد الأسرة الآخرين كيفية التواصل واللعب وتربية الأطفال المصابين بالتوحد بطرق خاصة متنوعة، والسبب هو أن الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة لا يمكن التعامل معهم ورعايتهم بالطريقة التي يتم بها عادة التعامل مع الأطفال العاديين.

بفضل هذا العلاج، يستطيع الأطفال المصابون بالتوحد تعلم مهارات جديدة وتصحيح سلوكياتهم غير المرغوب فيها بمساعدة ودعم عائلاتهم.

الأدوية المستخدمة

تقدم الأدوية بعض الفوائد للأعراض الرئيسية عند الأطفال المصابين بالتوحد وفي المقابل، يمكن للأدوية تحسين المشاكل والحالات ذات الصلة مثل الاكتئاب، واضطرابات النوم، واضطرابات القلق، والصرع، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، والسلوكيات العدوانية مثل إيذاء النفس.

ينصح باستخدام الأدوية بالتزامن مع علاجات أخرى للتوحد، مثل العلاج السلوكي المعرفي، أيضاً من المهم جداً اتباع تعليمات الطبيب، بما في ذلك الجرعة ونوع الدواء ومدة الاستخدام.

العلاج الطبيعي

قد يعاني بعض الأطفال المصابين بهذا الاضطراب من مشاكل في الحركة، ويتضمن العلاج الطبيعي للأطفال المصابين بالتوحد تمارين محددة لتحسين صحتهم وقوتهم وتوازنهم ووضعية أجسامهم.

سيساعد المعالج الطبيعي الأشخاص المصابين بالتوحد من خلال تصميم البرامج المناسبة وتعليمهم كيفية القيام بالأنشطة البدنية.

مراقبة أنماط الأكل

الأطفال المصابون بالتوحد معرضون لخطر نقص التغذية-الصورة من موقع Freepik

بعض الأطفال المصابين بالتوحد معرضون لخطر نقص التغذية، ويحدث ذلك لأنهم يتناولون أنواعاً معينة فقط من الطعام، كما يتجنب بعضهم تناول الطعام لأنهم حساسون للإضاءة أو الأثاث في غرفة الطعام.

كما أنهم يرفضون تناول الطعام اعتقاداً منهم أن ذلك قد يُسبب انتكاسة لأعراض التوحد. وهذا، بطبيعة الحال يؤثر على نموهم وتطورهم لذلك، ينبغي على الآباء العمل مع أخصائي التغذية لوضع خطة لوجبات الطفل المصاب بالتوحد.

فتعد التغذية الجيدة ضرورية وذلك لأن الأطفال المصابين بالتوحد يميلون إلى أن تكون لديهم عظام رقيقة ومشاكل في الجهاز الهضمي كالإمساك، وآلام المعدة، والتقيؤ.

تدريب المهارات الاجتماعية

تعد أحد العلاجات المفيدة جداً للأطفال المصابين بالتوحد هو تدريب المهارات الاجتماعية للمساعدة على تعلم كيفية التعامل مع الآخرين.

تتضمن الأنشطة المختلفة التي يتم صقلها في هذا التدريب العمل معاً في فرق، والإجابة على الأسئلة وطرحها، وإجراء اتصال بالعين، وفهم لغة الجسد، وإيجاد حلول للمشاكل مع أشخاص آخرين.

علاج النطق

يهدف علاج النطق إلى تحسين مهارات التواصل لدى الأطفال المصابين بالتوحد، حيث يعانون من مشاكل في مهارات التواصل اللفظي، مثل التحدث أو فهم ما يقوله الآخرون.

سيساعدهم هذا العلاج على تقديم تفسيرات أفضل لأفكارهم ومشاعرهم، باستخدام الكلمات والجمل الصحيحة، أو تحسين إيقاع حديثهم، وسيتم أيضاً تدريب مهارات التواصل غير اللفظي، مثل القدرة على تفسير لغة الجسد، والتعرف إلى تعبيرات الوجه المختلفة، وما إلى ذلك.

ربما تودين التعرف إلى 10 ألعاب مجربة لمساعدة طفلكِ الذي يعاني من تأخر الكلام.

التدخل المبكر

يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج المبكر في السيطرة على أعراض مرض التوحد.

يساعد التدخل المبكر الأطفال المصابين بالتوحد على تعلم المهارات الأساسية، مثل التفكير واتخاذ القرار بالإضافة إلى المهارات الاجتماعية والعاطفية.

يمكن أن يساعد العلاج والتدخل المناسبان الأشخاص المصابين بالتوحد على تعظيم قدراتهم وتعزيزها، لذلك إذا كنت تشكين في أن طفلك يعاني من مرض التوحد، فاستشيري الطبيب في أقرب وقت ممكن حتى يمكن البدء في علاج مرض التوحد في وقت أكثر ملاءمة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص