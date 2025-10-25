6 علامات هامة تدل على تعرض المولود لمضاعفات الملابس الزائدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - رغم حرص الأم الشديد على صحة طفلها خصوصًا المولود حديثًا، ولأنها تسبغ عليه الحنان والرعاية وتبالغ في ذلك فهي تقع في أخطاء قد تضر صحته وربما تعرضه للخطر ولذلك فيجب عليها عدم المبالغة في بعض التصرفات التي تقوم بها نحو المولود وعدم الإسراف في رعاية الطفل ومن بين الأخطاء أن يلبس المولود ملابس زائدة عن حاجته وغير ملائمة للطقس المحيط به.

لكي تعرف الأم إذا ما كانت ملابس طفلها الصغير الذي لا زال رضيعًا غير مناسبة للطقس فيجب أن تعرف بعض العلامات والتي تظهر عليه نتيجة لهذا الخطأ، وقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية نوم الأطفال الدكتورة لميس السلاب، حيث أشارت إلى علامات هامة تدل على تعرض المولود لمضاعفات الملابس الزائدة ومنها تبليل عدد حفاضات أقل وسرعة التنفس ورفض الرضاعة وغيرها من العلامات في الآتي:

كيف تعرفين أن مولودك يرتدي ملابس زائدة عن حاجته؟

ملابس المولود

لاحظي أن طفلك لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره سوى بالبكاء فقط أو رفض البكاء كما أنه لم يعرف وتعلم الكلام بعد، ولذلك فيجب أن تتوقعي أن هناك مؤشرات أخرى ولكنها مجهولة بالنسبة لك تشير إلى أن الطفل يرتدي ملابس زيادة عن حاجة الجسم، وقد تؤدي الزيادة أو النقصان إلى أضرار ومخاطر عليه، ويجب أن تعرفي أهم هذه الأعراض والمؤشرات ومنها بل أهمها تعرق بطن الطفل فإذا قمت بكشف بطن الطفل ووجدت أن بطنه متعرقة فمعنى ذلك أن ملابسه بالفعل زائدة، مما يؤثر على أجهزته الحيوية وخاصة على الدماغ والقلب، ويجب نزع قطعة أو اكثر على الفور منها وتستمري بتخفيف الملابس حتى تجدي بطن الطفل دافئًا دون تعرق. اعلمي أن من بين العلامات التي تظهر على طفلك المولود خصوصًا والتي تدل على أنه يرتدي ملابس زائدة هو ظهور أعراض تسارع التنفس على الطفل او ما يعرف باللهاث وهذا يدل على أن درجة أعضاء جسمه الداخلية زائدة. راقبي عدد الحفاضات التي يبللها طفلك كل يوم؛ لأن تناقص عددها مع وجود ركود في البول بحيث يترك لونًا أصفر قاتمًا فوق الحفاض يدل على أن الطفل يتعرض لحرارة زائدة وأن أجهزته الحيوية لا تعمل بشكل سليم وأن هناك خطرًا يتهدد صحته. لاحظي أن من الأعراض الأخرى التي تظهر على طفلك وتدل على أنه يشعر بالحر رغم برودة الجو أنه يرفض الرضاعة؛ لأن الرضاعة كعملية يقوم بها الطفل هي إضافة مجهود وفقد للسعرات الحرارية يرفع من درجة حرارة جسمه إضافة إلى ارتفاع حرارة الجسم بسبب كمية الملابس التي توضع فوقه. توقعي أن يكون طفلك المولود كثير البكاء وسريع التهيج، وكذلك يبدو على الدوام غاضبًا في حال كنت تضعين فوقه ملابس كثيرة وتلفين جسمه الصغير بالأغطية؛ لأن هذا التصرف يكون غير مناسب لدرجة الحرارة المحيطة به، ويؤدي إلى عوارض صحية قد تهدد حياته. توقعي أن يصاب طفلك بالقيء في مراحل متقدمة في حال أنك لم تكتشفي أنه يرتدي ملابس زائدة ولم تقومي بتخفيفها، ولذلك فمن الممكن أن يكون قيء المولود ليس دليلًا على شبعه ولا دليلًا على إصابته بعدوى معوية مثلًا بل يمكن أن يكون بسبب ممارسة خاطئة من الأم ويمكن إصلاحها بسهولة تلافي مضاعفاتها.

ما هي أضرار ارتداء الرضيع للجوارب ليلًا بغرض التدفئة؟

جوارب المولود



امتنعي تمامًا عن وضع الجوارب في قدمي طفلك الصغيرتين، خاصة في مرحلة المهد الأولى حيث يكون وليدك، وذلك من باب حرصك الزائد على تدفئة الطفل، حيث إن استمرار طريقتك في ارتداء الجوارب عند الطفل حتى خلال الليل يؤدي لتسلخات جلدية مؤلمة والتهابات بين الأصابع خاصة في حال التعرق الزائد أو عدم التجفيف، ولكن الأهم من ذلك أيضًا أنها قد تؤثر على كفاءة أداء القلب والدماغ، فالمعروف أن حركة عضلات جسم الإنسان عموماً تساعد على ضخ الدم من الأجزاء المختلفة في الجسم من وإلى القلب، وفي حال ارتداء الطفل للجوارب وهو في بداية حياته يكون محدود الحركة وضعيفًا وخاصة لو كانت لديه مشاكل خلقية في دورته الدموية فالجوارب وخاصة الجوارب الثقيلة والصوفية تعوق عمل وكفاءة الدورة الدموية، خاصة خلال نوم الطفل وعدم حركته على قلتها مما يؤدي لمشاكل عند المولود مثل حدوث الجلطات القلبية والدماغية ويعد ذلك من أ سباب موت المهد عند الرضع وحيث يقل توارد الدم إلى الدماغ مما يقلل من تغذية الدماغ.

طرق اختبار كمية الملابس المناسبة للمولود حسب الطقس المحيط به

ضعي يدك على رقبة الطفل من أحد الجوانب سواء الجانب الأيسر أو الأيمن، فيمكنك جس ومعرفة ملاءمة حرارة الطفل من خلال جس رقبة الطفل عن طريق باطن كف يدك ويجب أن تكون حرارة كفك مناسبة ففي حال لاحظت أن رقبة الطفل تبدو دافئة فهو لا يشعر بالبرد أو ليس لديه شعورًا الحر، أما إذا كانت باردة فيكون الطفل لديه شعور جدي بالبرد، ولكنه لا يستطيع التعبير إطلاقا عنه، كما أنه في حال كانت رقبته ساخنة وتبدو مبللة بالعرق فمن الطبيعي أن يكون الطفل متضايقًا كثيرًا بسبب شعوره بالحر ويجب عليك تخفيف ملابسه التي يرتديها على الفور.

قومي بوضع مقدمة أصابع كفك المتجاورة الأربعة بدون الإبهام برفق داخل ملابس الطفل الصغير بحيث تلامس منطقة مقدمة صدره، فإذا كانت تلك المنطقة عند ملامستها تبدو باردة فهذا يعني أن ملابس الطفل خفيفة وأن الطفل يشعر بالبرد ويجب أن تضعي فوقه المزيد من الملابس المناسبة أما في حال شعرت بأن هذه المنطفة تبدو دافئة فذلك يعني أنه لا يشعر بالبرد أبدًا وأن ملابسه مناسبة تمامًا بالنسبة له.

اختاري لطفلك الصغير الطبقات المريحة من ملابس الأطفال المخصصة لسنهم والتي تكون ذات صناعة قطنية بدلاً من ارتداء قطعة واحدة فقط من الملابس السميكة، وتابعي تغيير واستبدال عدد القطع التي وضعتها فوق جسم الطفل حسب تغيرات درجة حرارة الطقس أو حسب تغيرات درجة حرارة المكان سواء كان غرفة نوم أو معيشة الذي يتواجد فيه طفلك أطول وقت ممكن.

احرصي على عدم اتباع علامة بكاء الطفل كدليل على شعوره المحدد بالبرد أو الحر، ويجب اتباع الطرق السابقة التي ينصح بها أخصائيو نوم الطفل في تحديد مدى شعوره وتأثره بدرجة حرارة الطقس حوله؛ لأن الرضيع يبكي لأسباب كثيرة ولكن من بينها شعوره بالبرد أو الحر أو شعوره بالضيق من ثقل ملابسه التي يرتديها وعدم القدرة على الحركة.

استخدمي لرضيعك ما يعرف عند أخصائيي نوم الأطفال بقاعدة الإبهام عند اختيارك ملابس النوم الخاصة به والتي لا تتسبب في اختيار ملابس زائدة وتعني هذه القاعدة أن يرتدي رضيعك ملابس مناسبة وفقاً لقياس درجة حرارة غرفة الطفل او مكان تواجده حتى لو كان في الطائرة.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.