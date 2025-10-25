أسئلة للأطفال لتقوية التفكير والذكاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - من واجب الأم الذي يُضاف إلى رعاية الأطفال الجسمانية والصحية أن تهتم باستخدام طرق لتحفيز ذكائهم وزيادة قدرتهم على التفكير، وذلك من خلال تخصيص فقرة الأسئلة ويفضل أن تكون على شكل مسابقات وذلك خلال الجلسات اليومية المسائية خصوصًا وحين يجتمع أفراد العائلة وبعد حل الواجبات المنزلية.

اذا كان اختيار الأسئلة المحفزة للتفكير عند الطفل هو الخيار الناجح بالنسبة للأم كأحد طرق تزجية الوقت بعيداً عن الأجهزة اللوحية وتعزيز الروابط الأسرية فذلك يعد خيارًا ناجحًا ولذلك فقد جمعت "الخليج 365 وطفلك" ومن خلال اللقاء بمعلم التربية الأساسية وسيم يوسف بعض الأسئلة التي تعمل على تعزيز الذكاء وتقوية التفكير عند الطفل ومنها عدة أنواع اهمها الأسئلة المنطقية والأسئلة الخيالية وغيرها ويمكنك التعرف عليها في الآتي:

أهمية الأسئلة اليومية المحفزة للتفكير والذكاء عند الطفل

اعلمي أن من فوائد طرح الأسئلة على الطفل وتخصيص فقرة يومية لطرحها عليه مع باقي إخوته أن الأسئلة المنوعة والتي تكون غالبًا خارج المنهاج الدراسي تُسهم بشكل كبير في تطوير وتعزيز التفكير النقدي لدى الطفل باكرًا وتساعده على حل المشكلات اليومية التي تواجهه خصوصاً بعد عمر العاشرة؛ حيث إنها تساعده على امتلاك القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والبحث عن حلول لأي مشكلة خارج الصندوق.

اهتمي بفقرة الأسئلة ضمن برنامج يوم طفلك لتطوير مهاراته وقدراته؛ حيث تسهم الألغاز في تحسين وتعزيز ذاكرة الطفل، وتعمل على زيادة معدل تركيز الطفل من خلال مساعدته مثلًا على تذكر الأشكال والألوان التي تمر عليه بشكل مبسط وموضوعي.

لاحظي أن بعض الأسئلة التي تُطرح على الطفل في هذه المرحلة العمرية أي مرحلة بداية المدرسة تُسهم في تعزيز مهاراته الحركية خاصة وهو يتعلم مثلًا الإمساك بالقلم لكي يكتب وكذلك تسهم في تحسين التنسيق بين يدي الطفل وعينيه وخاصة الأسئلة التي تعتمد إجابتها على تركيب القطع.

توقعي أن يحصل طفلك وبطريقة لطيفة وسهلة على المزيد من المعلومات وزيادة وإثراء حصيلته المعرفية من خلال الاطلاع على حقائق وإحصائيات وأرقام مثل التواريخ للأحداث والمناسبات العامة والوطنية وغيرها.

لاحظي أن طرح الأسئلة على الأطفال يشجع الطفل ويحثة ويحببه بإنشاء جسور من التواصل مع الآخرين خاصة الأطفال ممن هم في سنه، مما يعزز من المهارات الأساسية للتواصل الاجتماعي لديه، ومن خلال خلق سبل وطرق؛ لكي يلعب الطفل لعباً جماعياً هادفًا يحقق له الكثير من الفوائد الاجتماعية أولًا ثم الفوائد السلوكية والمعرفية.

أنواع الأسئلة المحفزة للتفكير عند الطفل

طفل يفكر



1- الأسئلة المنطقية وهي الأسئلة التي تعتمد على تصور الطفل لمفهوم الأشياء مثل أن تسأله الأم ما هو الشيء الذي له حلقات متعددة ولكن ليس له أصابع فالإجابة هنا هو الهاتف.

2- الأسئلة العلمية وهي الأسئلة التي تعتمد على معلومات حول الطبيعة والبيئة مثلًا مثل السؤال عن أطول نهر حول العالم.

3- الأسئلة التي تعتمد على التفكير النقدي والإبداعي مثل الأسئلة التي تعتمد على التوقعات وقدرة الطفل على التغيير مثل أن تسأله الأم عن تصرفه لو كان في بلد آخر وتذكر اسم البلد.

4- الأسئلة الخيالية وهي الأسئلة التي تعتمد على الخيال حول أبطال خياليين يحبهم الطفل وأمنيته في أن يصبح مثلهم والأسباب التي تدفعه لذلك وأيضًا أهمية ربط مثل هذه الأسئلة بأنشطة تفاعلية يعيشها الطفل لتعزيز الفهم لديه وزيادة المتعة في نفس الوقت.

أسئلة للطفل تعتمد على التفكير المنطقي

الإبرة



ما هو الشيء الذي له عين واحدة فقط ولكنه لا يرى؟

الجواب الإبرة

ما هو الشيء الذي كلما توقعنا أنه قد زاد فهو ينقص؟

الجواب: العمر

ما هو البيت الذي ليس له أبواب إطلاقًا ولا نوافذ أيضًا؟

الجواب: بيت الشعر



عائلة مؤلفة من 6 بنات وأخ واحد لكل واحدة منهن، فكم عدد أفراد العائلة؟

الجواب: 7 أفراد

أخت خالك وليست بخالتك فمنْ هي؟

الجواب: أمك

أسئلة علمية للأطفال

أسئلة للأطفال



ما هو الحيوان الذي يطلق عليه مسمى حقيقي وهو "صديق الإنسان"؟

الإجابة: الكلب.

ما هو الحيوان المائي الذي له ثمانية أرجل؟

الجواب: الإخطبوط.

ما هو الحيوان الذي يعيش قرناً من الزمان أي مائة عام؟

الجواب: التمساح.

أسئلة تحتوي على حسابات تعزز التفكير

إذا وضعنا 3 تفاحات في سلة، وأخذنا منها 2. فكم عدد التفاحات التي لدينا الآن؟

الإجابة: تفاحة واحدة

تفسير الحل اننا إذا طرحنا تفاحتين من التفاحات الثلاث الاصلية الأولى؛ تتبقى لدينا تفاحة واحدة.



لغز رياضي: ما هي الأرقام الثلاثة التي تعطي النتيجة نفسها دائمًا عند ضربها ببعض وإضافتها أيضا معاً؟

الإجابة: 1 و2 و3 (1 + 2 + 3 )= 6 و كذلك 1 × 2 × 3 = 6).

قد يهمك أيضا: ألغاز للصغار وأجوبتها.. الأم تسأل والطفل يبحث ويجيب