فوائد نشاطات ما بعد المدرسة وفقاً لسن الطفل

ضرورة تنوُّع الأنشطة

أطفال ينعمون بصحبة الأم مع الألوان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 08:09 صباحاً - غالباً ما يعود الأطفال من دوام المدرسة أو الحضانات متعَبين من مجهود قضاء ساعات خارج المنزل في التحصيل الدراسي أو اللعب الحُر داخل الحضانة، وفي مقابل هذا بداخلهم شوق كبير يحملونه بقلوبهم لتلقّي حنان وألفة الأم، وممارسة اللعب بطريقتهم الخاصة، أو قراءة قصة أو الجلوس أمام الشاشات، وحتى مشاركة الأم بالمطبخ للتعجيل بتناوُل الطعام.ولتوضيحونوعيتها، توصي أستاذة التربية وطب نفس الطفل، الدكتورة ولاء الصفتي، بضرورة استغلال هذه الفترة للقيام بأنشطة تتنوّع بين الأكاديمية والترفيهية والإبداعية. وتشمل: المساعدة في الواجبات الدراسية، وممارسة الرياضة ، والأنشطة الفنية كـ الرسم والأشغال اليدوية، والأنشطة التكنولوجية كـ البرمجة والروبوتات، وأنشطة الخدمة المجتمعية، بالإضافة للاسترخاء والمشاركة في إعداد الوجبات الخفيفة.مراجعة الواجبات المدرسية، بتخصيص وقت للمذاكرة وإنهاء الواجبات، المشاركة بأندية العلوم والرياضيات. بالمشاركة في أندية أو ورش عمل متخصصة، حجز وقت بورش عمل البرمجة والروبوتات، مع تنمية مهارات التكنولوجيا. تعلُّم لغات جديدة أو ممارسة لغة أجنبية.الأنشطة الفنية والإبداعية، بمعنى التعرُّف إلى الفنون والحِرف اليدوية: الرسم، التلوين، النحت، صناعة المجوهرات، والتصميم، الموسيقى، بمعنى الاستماع للموسيقى ومشاهدة العروض. المشاركة في تمثيليات قصيرة.

كيف أنمّي مهارات طفلي في الرسم؟ تابعي التقرير

طفلة تشارك أمها الطبخ

تعلُّم الطبخ والمساعدة في تحضير وجبات بسيطة.

الخدمة المجتمعية، كالمشاركة في حملات تطوعية أو زيارة دُور رعاية.

التحدث مع الأهل، مناقشة أحداث اليوم المدرسي وتجارِب الأصدقاء.

اللعب الحُر، تخصيص وقت للعب بشكل عشوائي أو القراءة.

فوائد النشاطات المنزلية بعد المدرسة

طفلة وأمها أمام الشاشة

قواعد التزمي بها في تلك الأوقات

طفل منظم يجمع لعبه

امنحي طفلكِ الفرصة للتعبير عن ذاته من خلال التجرِبة والمحاولة بعد الخطأ؛ حتى يتعلم تصحيح السلوك غير المرغوب، لسلوك مرغوب. امنحي طفلكِ واجبات ومسؤوليات، وكافئيه عند أدائها؛ لتدعيم ثقته بنفسه، وحتى يشعر بأنه شخص مؤثّر وبما يتناسب مع سنه. ساعدي طفلك على كسب الصداقات، وشجعيه على اللعب الجماعي مع أطفال آخرين، ولا تتدخلي بينهم إلا عند الضرورة. شجّعي طفلكِ على إبداء الرأي، وخذي رأيه في أمرٍ من الأمور من حين لآخر، ودعيه يعبّر عن مشاعره من دون خوف أو تردد. امنحيه فرصة تحديد ما يريده، ولا تختاري له دائماً الملابس والألعاب والكتب التي تعجبكِ أنتِ، واحترمي خصوصياته. لا تبالغي في خوفك عليه؛ مما يخيفه في التعامل مع الآخرين، وخوض أيّة تجرِبة جديدة؛ فيضعف وتقل ثقته في نفسه. عبّري له دائماً عن حبكِ، وأحسني معاملته، ولا تقللي من قدره أو تسخري منه أمام الآخرين؛ حتى يشعر بالأمان.

الرياضات الجماعية مثل: كرة القدم، السلة، ألعاب القوى، إلخ.الأنشطة الحركية: كالمشي، الجري، أو اللعب في الحديقة أو النادي.ألعاب الذكاء: كألعاب الفيديو المنظمة، مع تحديد وقت محدد.وضع جدول زمني مرن بعد المدرسة، يشمل: الاستراحة والواجبات والأنشطة؛ فيدرك الطفل أهمية تنظيم ساعات اليوم وقيمة الوقت.توسيع مدارك الطفل بوجود أنشطة متنوّعة، تتوافق مع اهتمامات كلّ طفل؛ مما يشجعه على المشاركة. ولهذا امنحي فرصة لطفلك من أجل تقديم المساعدة والعطاء بالمنزل، أو عمل تطوعي أو أيّة مساعدة لإخوته؛ مما يمنحه نقاط قوة أكثر.مشاركة الأهل للحظات فراغ الطفل، تُشعره بوجودهم الدائم بجانبه وقت التعثُّر والكفاح من أجل أمرٍ ما. وهذا يجعله يثق في أن أسرته تقف إلى جانبه وتوجهه؛ بل تشجعه على تحسين أدائه.عبارات الاستحسان والتقدير والتشجيع؛ حتى تعززي من شعور طفلك بقيمة نفسه، وامدحيه على تفوُّقه في أيّ تصرُّف.لحديث طفلكِ بكلّ حواسكِ، ولا تقاطعيه؛ مما يعود عليه بزيادة القدرة على التعبير عن نفسه وأن يتكلم ويوضّح ما يدور بعقله.في اللوم عندما ينحرف طفلكِ عن الكمال وأنتما تقومان بنشاطٍ معاً، معك لن يشعر طفلكِ بأنه مذنب دائماً.يتصرف بمفرده؛ حتى في الأساسيات البسيطة؛ مما يجعله يثق بنفسه، ولا يعتاد على الاتكالية دائماً.مواهبه وشجعيها، ووفري له الظروف الملائمة والأدوات التي تساعده على إظهار ميوله، كأدوات الرسم والكتب.* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.