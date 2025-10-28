كيفية العناية بطفلك المصاب بالتهاب المعدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 08:09 صباحاً - تعد آلام المعدة من الأعراض الشائعة المزعجة التي يعاني منها الكثير من الأطفال، وغالباً ما تكون مصحوبة لدى بعض الأطفال بالتقيؤ والغثيان، فإذا كان طفلك كثيراً ما يعاني من تلك الأعراض المزعجة ، فهناك عدة إجراءات إسعافية أولية يمكنكِ تطبيقها في المنزل، ويجب الانتباه إلى أن معظم حالات آلام المعدة يمكن أن يتعافى منها طفلك خلال ساعات أو أيام من دون علاج محدد، إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب آلام المعدة عند الأطفال وكيفية العناية بطفلك المصاب بالتهاب المعدة ومتى يجب عليك اصطحاب طفلك للطبيب؟

أسباب آلام المعدة عند الأطفال

مشاكل صحية عديدة تسبب آلام المعدة لطفلك- الصورة من موقع Freepik

هناك العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تسبب آلام المعدة لطفلك، بما في ذلك:

مشاكل الأمعاء، مثل الإمساك أو المغص أو القولون العصبي.

العدوى، مثل التهاب المعدة والأمعاء، أو عدوى الكلى أو المثانة، أو العدوى في أجزاء أخرى من الجسم مثل الأذن أو الصدر.

المشاكل المتعلقة بالغذاء، مثل الإفراط في تناول الطعام، أو التسمم الغذائي، أو حساسية الطعام. ربما تودين التعرف إلى أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال

الإسعافات الأولية للأطفال الذين يعانون من آلام المعدة والقيء

لمساعدة طفلك على تخفيف شكاوى آلام المعدة المصحوبة بالتقيؤ المزعج، إليك بعض العلاجات الأولية التي يمكنك القيام بها في المنزل، وإليك أبرزها:

الكمادات الدافئة

وضع كمادات دافئة على بطن طفلكِ يُساعده على الشعور براحة أكبر، وذلك لأن التعرض لدرجات حرارة دافئة يُساعد على استرخاء عضلات منطقة البطن. بالإضافة إلى الكمادات، يُمكنكِ أيضاً تشجيع طفلكِ على نقع نفسه في ماء دافئ.

تناول كمية كافية من السوائل

الأطفال الذين يعانون من آلام في المعدة المصحوبة بالتقيؤ والغثيان، فإن من الإسعافات الأولية الأخرى هي توفر كمية كافية من الماء. وذلك لضمان حصول الطفل على كمية كافية من السوائل، فإذا كان الطفل يتقيأ باستمرار، فإنه قد يكون معرضاً لخطر الإصابة بالجفاف مما قد يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية.

هناك عدة طرق لتقديم السوائل للطفل الذي تقيأ باستمرار بعد تناولها:

الانتظار حتى يشعر طفلك بالراحة الكافية لتناول الماء وعدم إجباره على تناول الماء إذا كان لا يزال يشعر بالغثيان أو المرض.

ابدئي بإعطاء طفلك رشفات صغيرة من السوائل كل ٥ إلى ١٠ دقائق و استخدمي ملعقة صغيرة بدلاً من الكوب لتقديم الماء له.

استخدمي الماء أو أي سوائل أخرى غير غازية. يمكن أيضاً إعطاء حليب الأم للطفل إذا كان لا يزال يرضع.

إذا تقيأ طفلك السوائل، فانتظري 30 دقيقة أخرى على الأقل. ثم ابدئي بإعطائه كميات صغيرة جداً من السائل كل 5 إلى 10 دقائق.

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في بلع السوائل، قدمي له المشروبات الصلبة، مثل المصاصات الخالية من قطع الفاكهة.

يمكن استخدام محاليل الإماهة الفموية إذا كان طفلك يعاني من الجفاف نتيجة التقيؤ المتكرر. يمكنك شراء محاليل الإماهة من السوبر ماركت أو الصيدلية المحلية وتجنب المشروبات الرياضية، لاحتوائها على نسبة عالية من السكر.

قسط كافٍ من النوم

قلة النوم قد تُسبب التعب والإجهاد، مما يُسبب غالباً آلاماً في المعدة لدى طفلك لذا، يجب عليك الحرص على حصول طفلكِ على قسط كافٍ من الراحة والنوم لمدة 8-10 ساعات كل ليلة.

إذا لزم الأمر، اطلبي من طفلك أيضاً أن يأخذ قيلولة لمدة 30 دقيقة على الأقل لتحسين وقت راحته عندما يعاني من آلام في المعدة.

تدليك لطيف

دلّكي جسم طفلكِ برفق، وخاصةً ساقيه وبطنه وظهره. يمكنكِ استخدام زيت التيلون لتدفئة طفلكِ فهناك آلاف الأعصاب في القدمين واليدين، وعندما يتم تدليكها بشكل صحيح، يمكنها أن تساعد على استرخاء الجسم بأكمله وتجعله يشعر بالهدوء.

شاي الزنجبيل أو البابونج

يساعد الزنجبيل على تخفيف الغثيان واضطراب المعدة- الصورة من موقع Freepik

المكون الرئيسي للزنجبيل هو الجينجرول، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تقليل إنتاج الجذور الحرة وآثارها الضارة المحتملة على الجسم. كما أنه يساعد على تخفيف الغثيان واضطراب المعدة.

يمكن للخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل أيضاً أن تزيد من العصارات الهضمية وتحييد حمض المعدة، فيمكن لشاي البابونج أن يكون العلاج الأول لمن يعانون من آلام المعدة وذلك نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات والتي تساعد في تقليل المغص واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي العلوي، مما يساعد على تخفيف الانقباضات التي تحرك الطعام عبر المعدة والأمعاء الدقيقة، وبالتالي تخفيف آلام المعدة.

تجنب التوابل في الطعام

لا يزال تناول الطعام الصحي ضرورياً حتى لو كان طفلك يعاني من ألم في المعدة مصحوباً بالغثيان. قدّمي له أطعمة ذات نكهات وروائح خفيفة، مثل الخبز المحمص، والمعكرونة، ودقيق الشوفان، والزبادي، والأرز، أو العصيدة الدافئة. تجنبي الأطعمة الغنية بالتوابل، بما في ذلك الأطعمة الحارة أو الزيتية.

الوجبات الخفيفة

الوجبات الخفيفة، مثل شرائح الفاكهة أو الزبادي، تساعد البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي على مكافحة البكتيريا المسببة لاضطراب المعدة والإسهال. قدّميها باردةً ليستمتع بها صغيركِ أكثر.

إلى جانب الزبادي، يمكنكِ أيضاً تقديم وجبات خفيفة من الفاكهة، مثل الموز، كإسعافات أولية للأطفال الذين يعانون من آلام المعدة والقيء. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذا فهو يساعد على استعادة الأملاح المفقودة، خاصةً عند إصابة الأطفال بالإسهال والقيء.

يعد للموز أيضاً ملمس ناعم، مما يجعله سهل الهضم بالنسبة لجسم الطفل عندما يشعر بعدم الارتياح بسبب آلام المعدة.

شاي النعناع

بالإضافة إلى شاي البابونج والزنجبيل، يمكنكِ إعطاء طفلكِ شاي النعناع إذا كان يعاني من ألم في المعدة مصحوباً بالتقيؤ. يحتوي النعناع على مكونات تُساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يُساعد على تخفيف التقلصات والألم والانزعاج.

متى يجب عليك رؤية الطبيب؟

اتصلي بالطبيب على الفور إذا أظهر طفلك الأعراض التالية:

ارتفاع درجة الحرارة.

القيء المتكرر لأكثر من ساعة، أو القيء الأخضر، أو وجود دم في القيء.

ألم شديد جداً في البطن، أو ألم في منطقة غير معتادة من البطن،

الضعف أو عدم الاستجابة أو أعراض الجفاف، مثل جفاف الفم أو غرق العينين أو عدم التبول لمدة 6-8 ساعات.

الإسهال الدموي.

القيء بعد تناول الأدوية الموصوفة.

*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.