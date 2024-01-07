انت الان تتابع خبر مستشار السوداني: مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الركابي في تدوينة له على موقع "اكس"، تابعتها الخليج 365، ان "مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الوزراء بهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي إلى مراتب متقدمة"، مبيناً ان "احدى ركائز عملية الإصلاح هو استخدام الدفع بالبطاقة الإلكترونية (Pos)".واضاف، ان "البنك المركزي العراقي، يشير إلى وجود استجابة كبيرة من القطاع الخاص".