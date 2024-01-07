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مستشار السوداني: مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الركابي في تدوينة له على موقع "اكس"، تابعتها الخليج 365، ان "مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الوزراء بهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي إلى مراتب متقدمة"، مبيناً ان "احدى ركائز عملية الإصلاح هو استخدام الدفع بالبطاقة الإلكترونية (Pos)".

واضاف، ان "البنك المركزي العراقي، يشير إلى وجود استجابة كبيرة من القطاع الخاص".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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