انت الان تتابع خبر ولادة توأم "ثلاثي" في سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدكتور بشار قحطان يونس مدير مستشفى سامراء العام، ان "ولادة التوائم تمت بعدما أدخلت المريضة (ا،ب،غ) البالغة من العمر 25 عام صالة العمليات في مستشفى سامراء العام وباشراف الدكتورة رواء نصيف الفنر أخصائية النسائية واجريت لها عملية قيصرية ورزقت بثلاثة توائم أحدهم من الذكور واثنان من الإناث".



وأضاف: "ادخلوا إلى وحدة الأطفال حديثي الولادة والخدج لتلقي العلاج اللازم".

