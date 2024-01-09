انت الان تتابع خبر أرقام صادمة تخص ضحايا الهجرة إلى أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهذا العدد هو "الأعلى"، الذي تسجله المنظمة غير الحكومية منذ بدء إحصاءاتها، وقد زاد ثلاث مرات (+177%) مقارنة بعام 2022، حسب منسقتها إيلينا مالينو، التي تحدثت للصحافة منددة بـ"نقص الموارد" المتاحة لفرق الإنقاذ في البحر.وعلى سبيل المقارنة، أحصى تقرير للمنظمة نشر العام الماضي أن 11200 مهاجر قضوا أو فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بين عامي 2018 و2022، أي ستة أشخاص في اليوم بالمتوسط.

ويأتي ارتفاع مآسي الهجرة مع تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير نظامية إلى إسبانيا عام 2023، ليصل إلى 56 ألفا و852 شخصا، بسبب التدفق غير المسبوق إلى أرخبيل الكناري، وفقا لأرقام الحكومة الإسبانية.

كذلك، أحصت "كامينادو فروانتيراس"، التي تعتمد على نداءات الاستغاثة من المهاجرين في البحر أوأسرهم لإعداد تقاريرها، وجود 363 امرأة و384 طفلا بين الضحايا المسجلين العام الماضي.