انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. جلسات البرلمان ومناقشة القصف الأمريكي وبقاء القوات الأجنبية في البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • بعد انتهاء عطلته التشريعية.. لا جلسة للبرلمان هذا الاسبوع.. واجتماع نيابي مرتقب لمناقشة القصف الامريكي. • رئيس الجمهورية يدعو لوضع برنامج عمل محدد للتحالف الدولي.. والاقليم يتمسك ببقاء القوات الاجنبية.



• الهيئة القضائية تحسم ثمانين طعنا انتخابيا.. وتغييرات مقاعد الكوتا تؤخر حسم الحكومات المحلية. • الهيئة القضائية تحسم ثمانين طعنا انتخابيا.. وتغييرات مقاعد الكوتا تؤخر حسم الحكومات المحلية. • جسر حي القادسية ينتهك خصوصية الاهالي.. ومطالبات بتغيير مساره الى ارض مجاورة.

