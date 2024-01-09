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في نشرة السومرية.. جلسات البرلمان ومناقشة القصف الأمريكي وبقاء القوات الأجنبية في البلاد

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بغداد - ياسين صفوان - • بعد انتهاء عطلته التشريعية.. لا جلسة للبرلمان هذا الاسبوع.. واجتماع نيابي مرتقب لمناقشة القصف الامريكي.

• رئيس الجمهورية يدعو لوضع برنامج عمل محدد للتحالف الدولي.. والاقليم يتمسك ببقاء القوات الاجنبية.


• الهيئة القضائية تحسم ثمانين طعنا انتخابيا.. وتغييرات مقاعد الكوتا تؤخر حسم الحكومات المحلية.

• جسر حي القادسية ينتهك خصوصية الاهالي.. ومطالبات بتغيير مساره الى ارض مجاورة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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