انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. جلسات البرلمان ومناقشة القصف الأمريكي وبقاء القوات الأجنبية في البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • بعد انتهاء عطلته التشريعية.. لا جلسة للبرلمان هذا الاسبوع.. واجتماع نيابي مرتقب لمناقشة القصف الامريكي.
• رئيس الجمهورية يدعو لوضع برنامج عمل محدد للتحالف الدولي.. والاقليم يتمسك ببقاء القوات الاجنبية.
• الهيئة القضائية تحسم ثمانين طعنا انتخابيا.. وتغييرات مقاعد الكوتا تؤخر حسم الحكومات المحلية.
• جسر حي القادسية ينتهك خصوصية الاهالي.. ومطالبات بتغيير مساره الى ارض مجاورة.
• رئيس الجمهورية يدعو لوضع برنامج عمل محدد للتحالف الدولي.. والاقليم يتمسك ببقاء القوات الاجنبية.
• الهيئة القضائية تحسم ثمانين طعنا انتخابيا.. وتغييرات مقاعد الكوتا تؤخر حسم الحكومات المحلية.
• جسر حي القادسية ينتهك خصوصية الاهالي.. ومطالبات بتغيير مساره الى ارض مجاورة.