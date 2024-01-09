انت الان تتابع خبر دراسة ترشح منتخبين عربيين للظفر بكأس آسيا.. هل بينهما العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 10 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وبحسب بيانات الشبكة، فإن المنتخب الياباني يملك الحظوظ الأوفر للتويج باللقب، حيث وصلت نسبة فوز الساموراي باللقب 24.6%.



فيما جاء المنتخب الكوري الجنوبي ثانيا بنسبة 14.3%، والمنتخب الإيراني ثالثا بنسبة بلغت 11.2%.

وعن المنتخبات العربية، فإن المنتخب السعودي جاء كمرشح خامس بنسبة 10.6%، ويليه المنتخب القطري ب9.8%.

