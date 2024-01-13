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حوادث بالجملة.. مناشدة "غاضبة" بسبب تلكؤ أحد المشاريع على طريق بغداد الموصل

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المواطن، فإن "10 حوادث وقعت في أسبوع بمنطقة المشاهدة على طريق بغداد – الموصل بسبب تلكؤ بأحد المشاريع"، مبيناً ان "العمل في هذا المشروع متوقف منذ نحو 4 أشهر".

وأضاف، أن "الشارع محفر على امتداد نحو 3 كم، والآليات متوقفة عن العمل، كما أن الصبات تتوسط الشارع"، مبيناً أن "ذلك تسبب بوقوع 10 حوادث مرورية نتج عنها نحو 20 وفاة كان أخرها مصرع 3 منتسبين".


واعتبر ما يحدث بأنه "قتل عمد"، متهماً "مدير الشركة المكلفة بالمشروع بالفساد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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