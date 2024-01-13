انت الان تتابع خبر حوادث بالجملة.. مناشدة "غاضبة" بسبب تلكؤ أحد المشاريع على طريق بغداد الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المواطن، فإن "10 حوادث وقعت في أسبوع بمنطقة المشاهدة على طريق بغداد – الموصل بسبب تلكؤ بأحد المشاريع"، مبيناً ان "العمل في هذا المشروع متوقف منذ نحو 4 أشهر".

وأضاف، أن "الشارع محفر على امتداد نحو 3 كم، والآليات متوقفة عن العمل، كما أن الصبات تتوسط الشارع"، مبيناً أن "ذلك تسبب بوقوع 10 حوادث مرورية نتج عنها نحو 20 وفاة كان أخرها مصرع 3 منتسبين".



واعتبر ما يحدث بأنه "قتل عمد"، متهماً "مدير الشركة المكلفة بالمشروع بالفساد".