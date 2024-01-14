انت الان تتابع خبر السامرائي وبرزاني يناقشان المستجدات السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف عزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "إستقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي بمكتبه في بغداد اليوم السبت، نيجيرفان برزاني، رئيس إقليم كردستان العراق والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وأهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف السياسية بهدف المضي قدماً من أجل حسم الاستحقاقات الدستورية والقانونية والسياسية ".



وأضاف: "شدّد الجانبان على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق ومن بينها تحديث أُطُر التعاون مع التحالف الدولي وأهمية تكييف الإتفاقات والتفاهمات بما يحقق مصالح العراق ويعزّز علاقاته الدولية، كما تم التأكيد على أهمية دعم توجهات الحكومة لتحقيق الامن والاستقرار، وضرورة الالتزام بالتعاون المشترك والحوار المستمر بين بغداد وأربيل للتصدي للتحديات الراهنة ورفض الهجمات التي تستهدف أمن اقليم كردستان وأهمية تعميق التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ".