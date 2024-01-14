انت الان تتابع خبر حمودي وبارزاني يؤكدان دعم موقف الحكومة بإخراج قوات التحالف الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل عصر اليوم الاحد نيجرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان، وبحثا تطورات الوضع السياسي والامني والحوارات الدائرة بين بغداد واربيل".

وخلال اللقاء، تطرق الطرفان الى مصير قوات التحالف الدولي، حيث اعتبرها الشيخ حمودي نقطة سوداء تعطي انطباعا خاطئا عن اوضاع العراق وتنفر الاستثمارات ومن الضروري جعل عام 2024 عاما لانهاء الوجود الكامل لهذه القوات، فيما اثنى بارزاني على ذلك، مؤكدا التزام اربيل باعتبارها جزء من العراق بأي قرار تتخذه بغداد لانهاء وجود قوات التحالف، وفق البيان.



كما أعرب الطرفان عن "تفائلهما بشأن الحوارات الدائرة بين بغداد وأربيل حول الملفات العالقة، وحرصهما على بناء دولة ينعم فيها الجميع بالحرية والحياة الكريمة".