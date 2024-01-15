انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى بانفجار مستودع تجاري في أذربيجان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المدعي العام ووزارة حالات الطوارئ في بيان مشترك إنه تم فتح تحقيق جنائي في "مخالفة قواعد السلامة من الحرائق".

وقال مكتب المدعي العام "ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق في المستودع إلى ستة قتلى".



وكانت السلطات قد تحدثت في وقت سابق عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 24 آخرين بجروح.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية مبنى سقفه مدمّر جزئيا ويتصاعد منه دخان رمادي كثيف وعناصر إنقاذ يعملون وسط الأنقاض.

الأسبوع الماضي، توفي أربعة أطفال حديثي الولادة في حريق في مستشفى للولادة في باكو. وفُتح تحقيق حينها في "مخالفة قواعد السلامة" وأظهرت المعلومات الأولية أن الحريق كان سببه ماس كهربائي.

في أبريل 2022، أدّى انفجار إلى مقتل شخص وإصابة 37 آخرين في ملهى ليلي في باكو بسبب تسرّب من خزان غاز مسال في المنشأة.

