انت الان تتابع خبر ايقاف عمليات حوالات مالية مشبوهة وضبط شرائح هاتف غير مسجلة في 3 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إستكمالاً لدور جهاز الأمن الوطني في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارزنا في محافظة الأنبار واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على (4) متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين الأبرياء، حيث يعمل هؤلاء المتهمين على تفعيل شرائح الهاتف المحمول وفتح محافظ إلكترونية بأسماء مواطنين واستخدامها في الحوالات الداخلية والخارجية وايهامهم بأنهم سيحصلون على جوائز مالية مجزية، كما ضبط بحوزتهم مجموعة من الشرائح المذكورة".وفي محافظة المثنى، تمكن الجهاز من القبض على أحد الأشخاص يروج ويبيع شرائح الهاتف المحمول إلى أشخاص غير مخولين وغير مجازين وبحوزته (50) شريحة هاتف، كما تم إلقاء القبض على شخص بحوزته (120) شريحة غير مسجلة، وفقا البيان.

وإلى بابل، تمكن مفارز الجهاز، من مصادرة (228) شريحة هاتف غير قانونية خلال جولة تفتيشية على نقاط البيع، لكون هذه الشرائح تستخدم لتحويلات مالية مشبوهة وكذلك يستخدمها ضعاف النفوس لأغراض التهديد والإبتزاز، في حين تم تنفيذ عملية إلقاء قبض في المحافظة ذاتها على متهم يعمل ضمن شبكة تحتال على المواطنين من خلال ايهامهم بوجود سلف على بطاقة الكي كارد ومن ثم أخذ معلومات البطاقة والاستحواذ عليها وسرقة رواتبهم، بحسب البيان.

وتابع البيان، انه "جرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل وفق القانون".