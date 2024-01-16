انت الان تتابع خبر كاشفا عدد الصواريخ التي ضربت العراق.. الحرس الثوري يستعد لهجمات جديدة في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة ارنا الإيرانية للانباء، عن قائد قوة الجو فضائية للحرس الثوري الايراني العميد "اميرعلي حاجي زادة"، إنه "تم إطلاق 15 صاروخا موجها على المجموعات الارهابية ومقر الموساد من مختلف المناطق الإيرانية".وأشار الى انه "في الساعة 12 ليلا تم إطلاق 4 صواريخ من محافظة خوزستان جنوب ايران باتجاه المجموعة التكفيرية "داعش" في إدلب".

وتابع حاجي زاده انه "تم ايضا إطلاق 11 صاروخا باليستيا دقيقا باتجاه مقر الموساد التجسسي ، 4 منها اطلق من محافظة كرمانشاه غرب ايران و7 من محافظة أذربايجان الشرقية".

وأضاف ان قرابة 9 طائرات ستستهدف المجموعة الثانية من التكفيريين وداعش خلال الساعات القادمة.