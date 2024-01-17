انت الان تتابع خبر وزير العمل يكشف لـ"السومرية" عدد الاسر المشمولة براتب الرعاية بعموم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاسدي في حديث خاص لـ الخليج 365، خلال زيارته دوائر الوزارة في مدينة البصرة إنه "تم شمول أكثر من 900 ألف أسرة براتب الرعاية في عموم العراق"، مشيرا الى ان" حصة البصرة بلغت 151 ألف اسرة من بينهم 26 ألف معين متفرغ من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".وأضاف الاسدي، انه "قبل عشرة أيام أطلقنا ملحق الوجبة السادسة تضمن 63 ألف مستفيد، وحصة البصرة كانت 7800 وتعتبر الحصة الاكبر بعد بغداد".

وتابع انه "لدينا أكثر من مليون اسرة ينتظرون الشمول براتب الرعاية"، مؤكدا ان "الزيادة تعتمد على الموازنة الذي لم يقر اي زيادة لعام 2024 و2025، لذلك نعتمد على ما يقدمه مجلس الوزراء و والبرلمان من جداول".

