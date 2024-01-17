انت الان تتابع خبر تكليف نجل السكرتير العسكري للسوداني بمنصب الموظف الأقدم لوزارة الداخلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المستشار الأمني لوزير الداخلية اللواء سعد معن في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الداخلية استحدث منصب الموظف الأقدم للوزارة وكلف الموظف بعنوان مستشار قانوني (زيد عبد الكريم عبد الحسن) بالمنصب".



واضاف ان "استحداث منصب الموظف الأقدم جاء بسبب اهتمام الوزير بموظفي وزارة الداخلية والنهوض بواقع عملهم ومتابعة استحقاقاتهم واجراء اللقاءات المستمرة معهم ومتابعة المشاكل والمعوقات".

