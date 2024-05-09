انت الان تتابع خبر نائبة: الدعوات لوفاق سني بشأن رئيس البرلمان كلمة حق يراد بها باطل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفهداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "تصريحات الموسوي كلمة حق يراد بها باطل وهي محض تسويف ومماطلة بهدف إفشال الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس المجلس، راجين عدم عكس خلافاتكم الداخلية على قضية رئاسة المجلس التي تخص المكون السني".



واضافت الفهداوي، "أمامكم خياران إما النائب سالم العيساوي أو النائب محمود المشهداني ولا داعي للإلتفاف على الحقائق ولعب دور الناصح والمرشد، وممثلي المكون السياسي الذي يمتلك هذا الاستحقاق هم أعرف بمصالح مناطقهم وجمهورهم، وما يجري منافسة سياسية مشروعة وليست حرباً حتى نحتاج فيها الى وسطاء او مساعي حميدة".