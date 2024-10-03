انت الان تتابع خبر السامرائي: ذكرى الاستقلال تمثل محطة تاريخية لتجسيد إرادة الشعب العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة له على منصة "X" تابعتها الخليج 365، "أن ذكرى مرور 92 عاماً على استقلال العراق عن الانتداب البريطاني تمثل محطة تاريخية مهمة لتجسيد إرادة الشعب العراقي، الذي ينتمي لحضارة تمتد لآلاف السنين".



وأشار السامرائي إلى أن "العراق تجاوز العديد من التحديات بفضل وحدته وتماسكه، مضيفا أن هذه الذكرى تأتي في ظل أزمات إقليمية، خصوصا الحرب الظالمة على الأشقاء في فلسطين ولبنان"، مشدداً على أن "التماسك بين أبناء الوطن هو السبيل الوحيد لعبور هذه الأزمات وتحقيق الاستقرار".

