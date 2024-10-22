انت الان تتابع خبر السوداني وبن سلمان يبحثان الإعداد لعقد قمة إسلامية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد المملكة العربية السعودية ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".وجرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والعمل على تنمية الشراكات الثنائية، وتنسيق المواقف من أجل مواجهة التحديات، لما فيه خدمة ومصالح البلدين الشقيقين".

وتناول الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل ما تشهده من تصعيد مستمر، وبذل الجهود من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان، بجانب مناقشة الإعداد لعقد قمة إسلامية بخصوص الأحداث وتداعياتها التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".