شبل الزيدي: آن الاوان لفتح حوار وطني وطي صفحة مظلمة من تاريخ العراق

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تدوينة على منصة (X) تابعته الخليج 365، ان "المشكلة التي أصبحت أزلية بين الإقليم والحكومة المركزية ناتجة عن عدم الالتزام بالدستور وعدم تطبيق شروط نجاح الحكومة الفيدرالية التي توجب وجود وزارات ومهام اتحادية ( الخارجية - الداخلية - المالية -النفط - الدفاع ) وتفعيل المؤسسات والوزارات الخاضعة للإدارة الفيدرالية".

وأضاف "الموجود حاليا نظام مشوه معالمه غير واضحة وبسببه يخسر البلد الكثير من القدرات و المقدرات وتسبب كذلك في غياب الهوية الوطنية ومنع عملية النهوض الاقتصادي فلا يمكن مع هذه الفوضى حماية المنتج او نجاح النظام الجمركي والضريبي في البلد وغيرها من المخاطر التي تحدق بشعبنا كله من الجنوب الى الشمال".

وتابع "مالم تطبق الفيدرالية وترسم المساحات وتلتزم بها القوى فستبقى هذه المشكلة قائمة تهدد وحدة البلد وتمنع عملية النهوض والبناء بسبب حسابات قصيرة النظر ومصالح شخصية وحزبية ضيقة"، لافتا الى انه "آن الاوان لفتح حوار وطني سقفه الدستور ومصلحة ابناء شعبنا لطي صفحة مظلمة من تاريخ العراق".

