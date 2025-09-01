اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يفتتح الجامع النوري والحدباء بعد إعادة الإعمار (صور)

0 نشر
0 تبليغ

السوداني يفتتح الجامع النوري والحدباء بعد إعادة الإعمار (صور)

انت الان تتابع خبر السوداني يفتتح الجامع النوري والحدباء بعد إعادة الإعمار (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء افتتح الجامع النوري والمئذنة الحدباء وسط مدينة الموصل بعد إعادة إعمارها".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من اليوم الاثنين (1 أيلول 2025) إلى مدينة الموصل لافتتاح عدد من المشاريع.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا