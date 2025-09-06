انت الان تتابع خبر الحكيم من طهران: ايران خط الصد امام إسرائيل.. واذا ضعفت سنخسر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي زيارة الى ايران بدأها امس الجمعة، قال الحكيم، بحسب تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، ان "إيران تعافت بسرعة من صدمة هجوم الکیان الصهيوني، وأن الکیان يسعى الآن وراء إثارة الفوضى في إيران".



وأشار الى "الضربة الأساسية التي تلقتها دفاعات الكيان الصهيوني ومفاجأته بقوة الصواريخ الإيرانية"، معتبرا ان "إيران الخط الأمامي للعالم الإسلامي".

وأكد أن "دول المنطقة اليوم تشعر أنه إذا ضعفت إيران في الصراع ضد الکیان الصهيوني فإن المنطقة بأكملها ستخسر".

والتقى الحكيم بأمين المجلس الأعلى للامن القومي، علي لاريجاني، فيما قال ان "حرب إسرائيل على إيران، على عكس خيال النظام الصهيوني، زادت من قوة إيران في المنطقة، وأشاد المسلمون بدور إيران القوي، واليوم أظهر السلوك الشرير للنظام الصهيوني في نظرية "إسرائيل الكبرى" صواب إيران في وصف هذا النظام بالورم السرطاني، واليوم أصبحت المنطقة بأكملها حساسة لمغامرات إسرائيل".

من جانبه، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ان "العراق بلد صديق ومشترك في الدين وقوي في المنطقة، ووصف التعاون بين إيران والعراق بأنه استراتيجي"، مؤكدا انه "في الظروف الديناميكية اليوم، يجب أن يصبح هذا التعاون ملموسا أكثر".

