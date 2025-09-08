انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الرئاسة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشجيع المبادرات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين، حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية حرص العراق على بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".وتابع، ان "جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف".

من جانبه: "أعرب السيد جوشوا هاريس عن اعتزازه بتمثيل بلاده في العراق، مؤكداً تطلعه للعمل المشترك على توطيد العلاقات، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".