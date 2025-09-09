انت الان تتابع خبر على خلفية ضربة الدوحة.. العراق يدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، معرباً عن "إدانة العراق حكومة وشعباً للعدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، والذي شكل انتهاكا صارخا لسيادتها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يضاف الى محاولات الكيان توسعة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن الاقليمي والدولي، ويتسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة، ويجرها الى منزلقات خطيرة".وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن "تضامن العراق، مع دولة قطر، ودعم أمنها وسلامة شعبها، مؤكدا الحاجة الى موقف دولي مسؤول إزاء هذا العدوان".كما شهد الاتصال، بحسب البيان، "الاتفاق على اهمية عقد اجتماع للدول العربية والإسلامية، أو عقد اجتماع تشاوري عاجل لبحث هذا العدوان".واوضح السوداني ان "العراق دعا، بصفته رئيساً للقمة العربية الى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب، وكذلك العمل على عقد اجتماع لزعماء وممثلي الدول العربية والإسلامية، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الجاري".

من جانبه، عبر أمير دولة قطر عن "شكره لرئيس مجلس الوزراء"، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبمواقف العراق الراسخة في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي".

