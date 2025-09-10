اخبار العالم / اخبار العراق

حكومة البصرة تقترح انشاء سد في قناة شط العرب لمواجهة اللسان الملحي... كيف علق المختصون؟

حكومة البصرة تقترح انشاء سد في قناة شط العرب لمواجهة اللسان الملحي... كيف علق المختصون؟

بغداد - ياسين صفوان - يواجه مقترح مجلس محافظة البصرة لإنشاء سد في شط العرب قرب جزيرة السندباد عقبات في التنفيذ بسبب صلاحيات وزارة الموارد المائية التي تحتكر رسم السياسات المائية وقرار إنشاء السدود . وقال مسؤولون محليون ومختصون التقاهم مراسل السومرية إن البصرة تعيش أزمة متصاعدة مع تقدم اللسان الملحي إلى قلب المدينة ومناطق الهارثة والدير والشافي مما يهدد مياه الإسالة والزراعة والثروة الحيوانية
